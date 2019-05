Revelan abusos de médico a 177 alumnos en Ohio

Un ex médico del equipo del Estado de Ohio abusó sexualmente de al menos 177 estudiantes varones desde la década de 1970 hasta la década de 1990, y numerosos funcionarios universitarios se enteraron de lo que estaba sucediendo a lo largo de los años, pero hicieron poco o nada para detenerlo, según un informe publicado por la escuela el viernes.



El doctor Richard Strauss tocó inapropiadamente a jóvenes integrantes de unos 16 equipos deportivos, además de otros que fueron atendidas en el centro de salud estudiantil y en su clínica fuera del campus, encontraron investigadores de un bufete de abogados contratado por la Universidad del Estado de Ohio.



"Lamentamos que esto haya sucedido", dijo el presidente de Ohio State, Michael Drake, en una conferencia de prensa, utilizando palabras como "impactante", "horroroso" y "desgarrador" para describir los hallazgos.



Dijo que hubo un fracaso institucional constante en la universidad, la tercera más grande del país, con casi 65 mil estudiantes.





"(La escuela) no cumplió con su responsabilidad con sus estudiantes, y eso es lamentable e inexcusable", afirmó.



Al mismo tiempo, Drake, que ha dirigido la institución desde 2014, trató de distanciar a Ohio State de lo que sucedió hace más de dos décadas: "Esta no es la universidad de hoy".



El informe sobre Strauss, quien se suicidó en 2005, a los 67 años de edad, casi una década después de que se le permitió retirarse con honores, podría costarle muy caro a la Universidad, al corroborar las demandas presentadas en su contra por una multitud de víctimas.



Los hallazgos ponen a Strauss en una liga con el médico de gimnasia Larry Nassar, de la Universidad Estatal de Michigan, quien fue acusado de abusar sexualmente de al menos a 250 mujeres y niñas y cumple una sentencia de por vida. La Universidad finalmente pagó reparaciones a sus víctimas por 500 millones de dólares.



De acuerdo con los investigadores, el abuso en Ohio State continuó de 1979 a 1997 y se llevó a cabo en varios lugares del campus, incluyendo salas de examen, vestuarios, duchas y saunas. Strauss, entre otras cosas, logró que los jóvenes se desnudaran y los tocó sexualmente.



El informe describe a un paciente que entró con estreptococos en la garganta. Strauss pasó cinco minutos acariciando sus genitales y nunca examinó otra parte del cuerpo. Otra víctima, que había crecido en un área rural y nunca había tenido un examen médico adecuado, Strauss le puso un estetoscopio en el pene.



Muchos le dijeron a los investigadores que pensaban que su comportamiento era un "secreto a voces" y que creían que sus entrenadores y otros médicos del equipo sabían que estaba sucediendo. Los estudiantes describieron los exámenes como turbios o como un "rito de paso". Los atletas incluso bromeaban sobre el comportamiento de Strauss.



El informe concluyó que una gran cantidad de personal de la Universidad de Ohio conocía las quejas y preocupaciones sobre la conducta de Strauss en 1979, pero durante años no investigó ni tomó medidas significativas.



El rector Bruce McPheron, dijo que el informe no aborda si alguien acudió a la Policía en ese momento o si estaba obligado a hacerlo conforme a la ley en ese entonces.



A raíz de los hallazgos, algunas de las víctimas de Strauss pidieron a la Universidad que asumiera la responsabilidad de su inacción y del daño infligido por el médico.



"Los sueños se rompieron, las relaciones con los seres queridos se dañaron y el daño ahora se transmite a nuestros hijos, ya que muchos de nosotros nos hemos vuelto tan sobreprotectores que ponen en tensión la relación con nuestros hijos", dijo Kent Kilgore en un comunicado.



Steve Estey, un abogado de algunos de los ex alumnos que están demandando, afirmó que si la institución se niega a asumir la responsabilidad continuarán con los litigios civiles y presentaremos esto ante un jurado para que 12 personas juzguen sus acciones.



Nadie ha defendido públicamente a Strauss, aunque los miembros de la familia dijeron que estaban sorprendidos por las acusaciones.



Según el informe, al menos 50 miembros del personal del departamento de deportes, incluidos muchos entrenadores, corroboraron los informes de las víctimas sobre el abuso de Strauss. Pero las denuncias de los estudiantes nunca abandonaron el departamento o el centro de salud hasta 1996.



En ese momento, Strauss fue investigado y se dejó ir como médico del equipo y médico en el centro de salud, pero se le permitió conservar su posición de profesor titular.



Los investigadores dijeron que Strauss estableció una clínica fuera del campus en cuestión de meses, recibiendo garantías del vicepresidente asociado presidente de ciencias de la salud y asuntos académicos que no habría ningún problema con él participando en una práctica privada a tiempo parcial mientras estaba en la facultad. El abuso continuó allí.



Continuó pidiendo su trabajo como médico en el campus, y finalmente acudió al entonces presidente Gordon Gee con una carta en 1997. Sus súplicas fueron rechazadas, momento en el que se le permitió a Strauss retirarse con estatus de emérito. Gee, ahora presidente de la Universidad de West Virginia, dijo el viernes que no tiene ningún recuerdo de Strauss.



El ex estudiante de enfermería Brian Garrett dijo que hizo brevemente trabajo administrativo en la clínica fuera del campus, pero se detuvo después de presenciar el abuso por parte de Strauss y luego experimentarlo.



"Pensé que todo el tiempo lo ocultó en la universidad", dijo Garrett. "Ahora me doy cuenta de que en realidad sabían acerca de la clínica fuera del campus, ¿estás bromeando?", Agregó. "Estoy muy enojado. Pensé que ya estaba enojada antes".



Las demandas contra la Universidad de Ohio buscan la mediación por daños no especificados. Drake dijo que solo la investigación le ha costado a la escuela 6.2 millones de dólares.



Por separado, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos está examinando si Ohio State respondió con prontitud y de manera justa a las quejas de los estudiantes.



El Departamento podría recortar los fondos federales de la universidad si se descubre que ha violado las protecciones de los derechos civiles.



Antes de la liberación del documento este viernes, los acusadores del médico habían alegado que el representante republicano de Ohio, Jim Jordan, era uno de los entrenadores de ese entonces que estaban al tanto de las sospechas sobre Strauss y no lo detuvieron.



Jordan, un entrenador asistente de lucha de 1987 a 1995, no fue mencionado por su nombre en el informe, y un portavoz dijo que el documento mostraba que el congresista no sabía sobre el abuso.