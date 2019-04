Revelan la impactante llamada que hizo al 911 la jovencita de la 'casa de los horrores' de California

La impactante llamada al 911 hecha por una de las niñas de la casa de los horrores de California que llevó a que se rescatara a 13 hermanos, ha sido revelada un día antes de que los padres sean sentenciados.





David Turpin, de 57 años, y su esposa Louise, de 50, serán sentenciados a al menos 25 años de prisión el viernes después de declararse culpables de abusar y mantener presos a sus hijos en su hogar.









Fueron arrestados en enero de 2018 después de que su hija Jordan, de 17 años, logró escapar de la casa y llamó al 911 para informar que sus padres habían sido abusivos y que algunos de sus hermanos estaban encadenados a sus camas.









El escalofriante audio de la llamada al 911, obtenido por ABC News el jueves, dura 20 minutos y en él la hija le contó al asesor telefónico del abuso.













"Ok, vivo en una familia de 15 personas y mis padres son abusivos. Nos abusan y mis dos hermanitas ahora están encadenadas. Hay 13 niños, una madre y un padre", dijo en el audio del 911.









Luego reveló que dos de sus hermanas y uno de su hermano estaban atados a sus camas con cadenas.





Cuando se le preguntó por detalles sobre su ubicación, la niña dijo: "Nunca he salido. No salgo mucho, así que no sé nada sobre las calles ni nada”.

David Turpin, de 57 años, había trabajado como ingeniero tanto para Lockheed Martin como para Northrop Grumman. Louise Turpin, de 50 años, fue incluida como ama de casa en una declaración de bancarrota de 2011.





La familia tenía una existencia nocturna, que los mantenía fuera del alcance de los vecinos en una subdivisión de clase media.





En una grabación de la llamada al 911, la niña que escapó dijo que dos hermanas más jóvenes y un hermano estaban encadenados a la cama y no podía soportarlo.





"Se despertarán por la noche y comenzarán a llorar y querían que llame a alguien", dijo con voz aguda. "Quería llamarlos a todos para que puedan ayudar a mis hermanas".

La policía que atendió descubrió una casa de horrores.





Dos chicas habían sido liberadas apresuradamente de sus cadenas, pero un hijo de 22 años seguía encadenado. El hermano le dijo a la policía que él y sus hermanos habían sido acusados de robar comida y de ser irrespetuosos.





La intervención marcó un nuevo comienzo para los niños que vivían en un aislamiento tal que la adolescente que pidió ayuda no sabía su dirección.





Aunque los padres presentaron informes al estado de que habían educado en casa a sus hijos, el hijo mayor solo completó el tercer grado.





Algunos niños sufrían de desnutrición severa, retraso en el crecimiento y pérdida de masa muscular, incluida una niña de 11 años que tenía brazos del tamaño de un bebé.









Los niños fueron privados de alimentos y cosas que otros niños dan por sentado, como juguetes y juegos, y se les permitió hacer poco, excepto escribir en diarios, dijeron las autoridades.



A los niños rara vez se les permitía salir, pero salían en Halloween y viajaban en familia a Disneylandia y Las Vegas. Pasaron la mayor parte del tiempo encerrados en sus habitaciones, excepto por las comidas limitadas o el uso del baño.



Todos los niños fueron hospitalizados inmediatamente después de ser descubiertos y no han hablado públicamente. Las autoridades del condado de Riverside luego obtuvieron una tutela temporal sobre los adultos.





