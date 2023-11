Revelan llamadas deseos de deserción de soldados rusos

En audios interceptados desde el frente de batalla en Ucrania, los soldados rusos usan un lenguaje cifrado, refiriéndose a los "200" para denotar a los muertos y a los "300" para indicar a los heridos. La urgencia de huir se ha vuelto lo suficientemente común como para que también hablen de los "500": personas que se niegan a luchar.

A medida que la guerra avanza hacia su segundo invierno, un número creciente de soldados rusos quiere desertar, según lo sugieren grabaciones secretas obtenidas por The Associated Press de soldados rusos llamando a casa desde los campos de batalla de las regiones de Járkov, Luhansk y Donetsk en Ucrania.

Estas llamadas ofrecen una visión poco común de la guerra desde la perspectiva rusa, un punto de vista que rara vez llega a los medios de comunicación occidentales, en gran parte porque en Rusia es un delito hablar honestamente sobre el conflicto en Ucrania. También muestran claramente cómo ha evolucionado la guerra, desde los soldados profesionales que impulsaron inicialmente la invasión a gran escala de Vladimir Putin, hasta hombres de todas las clases sociales obligados a servir en condiciones agotadoras.

"No existe la 'muerte del valiente' aquí", le dijo un soldado a su hermano desde el frente en la región de Járkov, en Ucrania.

"Simplemente mueres como un maldito gusano de tierra".

La perspectiva de otra oleada de movilización persiste, incluso cuando Moscú ha tratado de atraer a las personas para que firmen contratos con el Ejército. El reclutamiento anual de otoño de Rusia comenzó en octubre, incorporando a unos 130 mil jóvenes frescos. Aunque Moscú asegura que los reclutas no serán enviados a Ucrania, después de un año de servicio se convierten automáticamente en reservistas, candidatos ideales para la movilización.

The Associated Press verificó las identidades de las personas en las llamadas al hablar con familiares y soldados, algunos de los cuales aún están en guerra en Ucrania, y al investigar material de origen público vinculado a los números de teléfono utilizados por los soldados.

Las voces en estas llamadas son de hombres que no pudieron o no quisieron huir de la movilización. Algunos no tenían dinero, educación ni opciones. Otros creían en el deber patriótico. Uno trabajaba en una planta procesadora de carne, cortando huesos. Otro trabajaba en un bufete de abogados. Un tercero, que trabajaba como techador y luego en una empresa de supermercados, tenía una serie de deudas y había incumplido en los pagos de servicios públicos, según los registros.

Es difícil decir qué tan representativas son estas llamadas del sentimiento en las fuerzas armadas de Rusia, pero su desesperación se ve reflejada en un aumento de casos legales contra soldados en Rusia que se niegan a luchar.

Lo que está sucediendo en Ucrania es "simplemente genocidio", dijo el soldado en Járkov a su hermano.

"Si esta mierda no se detiene, pronto estaremos guiando a los ucranianos al Kremlin nosotros mismos", afirmó.

"Esto es simplemente un gran campo de pruebas, donde todo el mundo está probando sus armas, al diablo, y midiendo sus malditos. Eso es todo".

Pero también hay otras voces, de hombres que siguen comprometidos con la lucha.

"Mientras seamos necesarios aquí, llevaremos a cabo nuestra tarea", dijo un soldado llamado Artyom a The Associated Press desde el este de Ucrania a fines de mayo, donde había estado destacado durante ocho meses sin descanso.

"Solo dejen de hacerme estas preguntas estúpidas".