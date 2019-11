Revelan presunto audio de Evo

Ciudad de México.- El Gobierno de la autoproclamada Presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, reveló un audio en el que presuntamente el ex Mandatario Evo Morales da indicaciones para continuar los bloqueos en el país.

"Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un bloqueo (así) (...) Si vos no te concentras se cansa la gente y abandona, si organizas grupos y sectores cada 24 horas vamos a aguantar el bloqueo", se escucha decir a un hombre que presuntamente es el ex Presidente.

"Hermano que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Yo me acuerdo, cuando me han expulsado del Congreso en 2002, tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo en Oruro, Cochabamba, La Paz, bloquearon. Ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo, hasta ganar hermano".

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó esta mañana un video en el que se ve a un dirigente campesino hablar por teléfono en altavoz. El sujeto fue identificado como Faustino Yucra.

"Desde ahora va a ser combate, combate, combate ¿ya?. Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura (...) Ahora la gente va a ver cómo se viven las dictaduras con golpe de Estado", continúa la voz que presuntamente sería del ex Mandatario.

"Si la Asamblea mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia voy a intentar como sea meterme hermano, aunque me detengan. Vamos a dar dura batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano".

Al final, cuando la persona que está grabando le pregunta con quién hablaba, Yucra responde "con el Presidente".