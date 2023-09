Revelan que Petro se encuentra dentro de espectro autista

Agencia Reforma

Bogotá, Colombia.- El hermano de Gustavo Petro, Presidente de Colombia, reveló que tanto él como el Mandatario se encuentran dentro del espectro autista bajo una condición anteriormente denominada "Síndrome de Asperger".

Para una entrevista con Los Informantes, Juan Fernando Petro hizo referencia a dicha condición en defensa a diversas críticas que se han hecho en contra de su hermano por ausentarse de eventos en los que es esperado, y ante rumores de que el Mandatario está enfermo de gravedad.

"Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el Presidente está enfermo y eso no es. El Presidente no está enfermo. El Asperger no tiene que ver con una enfermedad sino con una característica del ser", dijo Juan Fernando.

Además, contó que los hermanos fueron diagnosticados a los 16 años por un psicólogo escolar.

Juan Fernando hizo hincapié en que se trata de una condición y no de una enfermedad, que no ha imposibilitado que él y su hermano hagan sus vidas con normalidad.

En otra entrevista con la emisora de radio Blu, también negó que las ausencias del Mandatario se relacionen con su condición dentro del espectro.

"No tiene nada que ver con el Asperger, lo digo porque, primero y repito, no es una enfermedad; es una característica del ser de una persona", añadió.

En 2018, la Organización Mundial de la Salud instruyó eliminar el término de "Asperger" y nombrarlo dentro del espectro autista, sustentado en el pasado nazi del científico Hans Asperger.

El síndrome se consideraba una forma de autismo de alto funcionamiento, en la que las personas que vivían bajo este diagnóstico presentaban dificultades para la interacción social.