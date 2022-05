Revertiré veto a Trump; fue un error: Musk

Reforma

San Francisco.- Elon Musk revertirá la prohibición en Twitter al ex Presidente estadounidense Donald Trump.

En un foro organizado por el Financial Times (FT), Musk, director general (CEO) de Tesla y próximo dueño dueño de Twitter, consideró que la decisión de la plataforma de prohibir el acceso a Trump a la red social un error y fue estúpida.

"Creo que fue una decisión mala. Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump. Creo que fue un error", dijo durante su intervención en la conferencia Future of the Car (El Futuro del Automóvil).

El multimillonario que acordó adquirir la compañía opinó que Twitter fue extremadamente tonto al expulsar al ex Mandatario del servicio, y añadió que las prohibiciones permanentes deberían ser extremadamente inusuales.

Twitter prohibió a Trump a raíz de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, citando el riesgo de más violencia.

"Las prohibiciones permanentes sólo socavan fundamentalmente la confianza en Twitter como una plaza pública donde todos pueden expresar su opinión", dijo Musk este martes.

Prohibir al ex Presidente el servicio "no acabó con la voz de Trump", señaló Musk. "La amplificará entre la derecha. Es por eso que es moralmente incorrecto y completamente estúpido".

Trump ha dicho que no regresará al servicio aunque se levante la prohibición. Está patrocinando su propia compañía de redes sociales, llamada Truth Social.

Más temprano se informó que uno de los principales funcionarios de la Unión Europea (UE) visitó a Musk en Texas y salió convencido de que el multimillonario mantendrá a Twitter del lado correcto de los legisladores.

Después de reunirse con Musk el lunes, Thierry Breton, comisionado del Mercado Interno de la UE, dijo que él y el director de Tesla estuvieron de acuerdo en todo. Musk dijo que Twitter cumpliría con las reglas de contenido de la Unión Europea si completa su propuesta de adquisición, a pesar de sus planes para aflojar las restricciones en la red.