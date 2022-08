Roban diario de hija de Biden y lo venden por 40 mil dólares

Nueva York, Estados Unidos.- Dos personas se declararon culpables en un esquema para vender y difundir un diario y otros datos robados de la hija del Presidente Joe Biden, Ashley, al grupo conservador Project Veritas por 40 mil dólares, dijeron fiscales este jueves.

Las dos personas, ambas de Florida, se declararon culpables por la transportación interestatal de propiedad robada, informó la Oficina del Fiscal de Manhattan Damian Williams.

Aunque las autoridades no identificaron a Biden, el tipo de propiedad robada ni la organización que pagó, los detalles de la investigación han sido públicos por meses.

En septiembre de 2020, Ashley Biden guardaba el diario, registros fiscales, un dispositivo digital con fotos familiares y un celular en una casa en Delray Beach, Florida, donde una de las personas implicadas vivía en ese tiempo, dijeron los fiscales en un comunicado.

Añadieron que la mujer en cuestión robó los objetos y se puso en contacto con el otro acusado, un hombre que contactó a Project Veritas, que a su vez pidió fotos del material y luego pagó para que ambos lo llevaran a Nueva York.

Personal de Project Veritas se reunió con ambos en Nueva York y los envió de vuelta a Florida para que obtuvieran más objetos personales de la hija del Mandatario. Lo hicieron y entregaron el material a un trabajador de Project Veritas, quien lo llevó a Nueva York, añadieron los fiscales.

El grupo conservador, que se describe a sí mismo con una organización de noticias, pagó 20 mil dólares a cada uno.

Project Veritas ha dicho que recibió el diario de "informantes", quienes dijeron que había sido abandonado en un cuarto. El grupo dijo que entregó el material a la Policía y que no hizo nada ilegal. Su fundador, James O'Keefe, afirmó finalmente que no publicaron nada porque no pudieron confirmar que el diario perteneciera a Ashley Biden.

Project Veritas es ampliamente conocido por realizar grabaciones de cámara escondida que han afectado a medios, sindicatos y políticos demócratas.