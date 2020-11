Roza Biden los 80 millones de votos

Reforma

Ciudad de México.- El virtual Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se aproxima a una cifra sin precedentes de 80 millones de votos conforme bastiones demócratas continúan procesando papeletas y los comicios presidenciales de 2020 imponen nuevos récords de participación.

Biden ya impuso una marca del mayor número de sufragios para un candidato presidencial triunfador y el Presidente Donald Trump también alcanzó una nueva marca de más votos para un candidato perdedor.

Hasta este jueves, Biden tenía más de 79 millones 459 mil votos a su favor, frente a los más de 73 millones 570 mil de Trump.

Con más de 155 millones de sufragios contabilizados y con California y Nueva York aún computando boletas, la participación electoral alcanzó un 65 por ciento de todos los votantes elegibles, la cifra más elevada desde 1908, según datos de The Associated Press y el sitio web U.S. Elections Project.

El incremento en el total de Biden y en su ventaja en el voto popular, un margen de casi 6 millones de votos, se dieron a conocer en un momento en que Trump ha vuelto a insistir falsamente que ganó los comicios y su campaña y sus simpatizantes intensifican sus impugnaciones para frenar o aplazar la certificación de resultados, lo que potencialmente podría anular los votos de la ciudadanía.

"Simplemente hay demasiado ruido porque Donald Trump hace mucho estruendo al moverse", dijo Douglas Brinkley, historiador presidencial en la Universidad Rice. "Una vez que el ruido desaparezca, quedará claro que Biden obtuvo una victoria muy convincente".

Según proyecciones, Biden logró 306 votos electorales, más de los 270 necesarios para ganar, frente a 232 de Trump, lo que es un margen idéntico al que llevó al Mandatario a la Casa Blanca en 2016. En ese entonces, Trump lo describió como "arrollador".

Trump selló esa victoria con un margen de 770 mil votos en tres estados muy disputados, mientras que la diferencia a favor de Biden sería ligeramente menor, de unos 45 mil sufragios en Arizona, Georgia y Wisconsin.

Sin embargo, esa victoria por menor margen sigue siendo decisiva para los estándares de las leyes electorales, destacó Rick Hasen, profesor en la Universidad de Irvine y experto en votación.