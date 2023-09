Rupert Murdoch deja la presidencia de Fox y News Corp

Agencia Reforma

Nueva York.- Rupert Murdoch dimitió como presidente de Fox Corp y News Corp, poniendo fin a una carrera de más de siete décadas en la que ha creado un imperio mediático que abarca de Australia a Estados Unidos.

Su hijo, Lachlan Murdoch, se convertirá en el único presidente de News Corp y continuará como presidente y director ejecutivo de Fox, informaron las empresas el jueves.

La noticia llega unos meses después de que Murdoch, de 92 años, desechara un plan que habría reunificado su imperio mediático mediante la fusión de Fox y News Corp.

Murdoch, que tiene una participación casi mayoritaria en ambas empresas, será nombrado presidente emérito de ambas.

"Estamos agradecidos de que se desempeñe como presidente emérito y sabemos que continuará brindando valiosos consejos a ambas compañías", indicó su hijo Lachlan.

Además de Fox News, Murdoch inició la cadena de transmisión Fox, la primera en desafiar con éxito a los Tres Grandes: ABC, CBS y NBC. Es propietario del Wall Street Journal y del New York Post.

Murdoch es una fuerza en el mundo conservador, donde Fox News Channel ha influido profundamente en la televisión y la política de Estados Unidos desde su inicio en 1996.

Fox News Channel se convirtió en un escenario para políticos republicanos estadounidenses, incluido Donald Trump, y un crítico incesante de los demócratas, como los presidentes Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden.

Además, Murdoch arrebató participación de mercado a NBC, CBS y ABC y alteró la economía de los deportes profesionales al ofrecer sumas récord por los derechos de transmisión de partidos de fútbol y otros eventos.

"En mi nuevo cargo, puedo garantizarles que estaré involucrado todos los días en el concurso de ideas.

"Nuestras empresas son comunidades y yo seré un miembro activo de nuestra comunidad. Seguiré nuestras transmisiones con ojo crítico y leeré nuestros periódicos, sitios web y libros con mucho interés", escribió Murdoch en una carta dirigida a los empleados.

No hubo información inmediata sobre por qué el anuncio de Murdoch se produjo ahora. Irónicamente, es la semana en que el autor y biógrafo de Murdoch, Michael Wolff, publica un libro, "The End of Fox News", que especula sobre lo que sucederá con la cadena cuando el patriarca se haya ido.