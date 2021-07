Sacude a Nuevo México serie de terremotos

Cortesía KVIA / Zonas donde se sintieron los temblores

Capulin, NM— Varios terremotos sacudieron partes del norte de Nuevo México hoy por la mañana, el más grande fue un temblor moderado de magnitud 4.2, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, informó la KVIA.

El primer terremoto fue un 3.0 más pequeño que se produjo a las 7:44 a.m., seguido por el terremoto más grande de 4.2 a las 9:33 a.m. y luego uno de 3.7 a las 10:06 a.m.

Todos esos terremotos se centraron cerca de Capulin, una ciudad de unas 290 personas que se encuentra en la parte noreste del estado.

Los temblores los sintieron residentes tan al sur como la ciudad capital del estado de Santa Fe, que está a unos 100 kilómetros del epicentro, pero no se han reportado daños ni heridos.