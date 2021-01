Sanciona China a Pompeo y aliados de Trump

Reforma

Ciudad de México.- China decidió imponer sanciones a 28 personas estadounidenses, incluyendo al ahora ex Secretario de Estado, Mike Pompeo, informó la Cancillería china a través del Global Times.

También fueron sancionados los aliados del ex Presidente Donald Trump, Peter Navarro, Robert O'Brien, Stephen Bannon, y el ex Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, así como el ex asesor de Trump John Bolton.

"El Gobierno chino está firmemente decidido a defender la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China", dijo la Cancillería, según el diario local.

"China ha decidido sancionar a 28 personas que han violado gravemente la soberanía de China y que han sido los principales responsables de tales acciones de Estados Unidos en asuntos relacionados con China".

La medida llega en el mismo día en que la Administración Trump finalizó su mandato y luego de cuatro años de retórica contra el gigante asiático que estuvo acompañada por sanciones similares.

Se presenta además un día después de que Pompeo declarara que las políticas de China contra la minoría uigur constituía un "genocidio".

Bajo las sanciones, estas personas y sus familias tienen prohibido ingresar a China continental, Hong Kong y Macao.

También se les restringe a ellos y a sus empresas hacer negocios con China.