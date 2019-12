Schumer insta a McConnell a negociar, presenta plan para juicio político

Estados Unidos— Mientras la Cámara se prepara para convertir al presidente Trump en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser destituido, el líder demócrata del Senado presentó el domingo una propuesta detallada para un juicio en el Senado “en el que todos los hechos se puedan considerar de manera plena y justa”, incluyendo citaciones para solicitar documentos que la Casa Blanca ha retenido y testigos a los que les ha impedido rendir testimonio.

El senador Chuck Schumer, el líder demócrata, presentó la propuesta en una carta a su homólogo republicano, el senador Mitch McConnell, en un movimiento de apertura para obligar a los republicanos a negociar sobre la forma y el alcance de los procedimientos. McConnell había dicho la semana pasada que recibiría sus indicaciones de la Casa Blanca, lo que llevó a los demócratas a acusarlo de abandonar su deber de rendir una “justicia imparcial” en el juicio.

En la carta, Schumer propone un juicio a partir del 7 de enero que le daría a cada parte un tiempo fijo para presentar su caso, y pidió la comparecencia de cuatro altos funcionarios de la Casa Blanca que no aún no han rendido testimonio — incluyendo a Mick Mulvaney, el jefe de gabinete de Trump, y John R. Bolton, ex asesor de seguridad nacional del presidente, para que comparezcan como testigos.

Schumer también pidió al Senado que solicite documentos que podrían aclarar ciertas cosas sobre los acontecimientos sobre los cuales se han fincado los cargos contra Trump: su campaña para obligar a Ucrania a que investigara a sus rivales políticos. Y estableció un calendario específico para que cada parte presente su caso, inspirado en el que se usó cuando el presidente Bill Clinton fue enjuiciado en 1999. El juicio de Clinton duró aproximadamente cinco semanas.