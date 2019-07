Se apodera Irán de buque británico

Teherán, Irán.- La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que el viernes se apoderó de un barco petrolero con bandera británica que pasaba por el Estrecho de Ormuz.

El sitio web de la Guardia Revolucionaria, sepahnews.com, agregó que el buque "Stena Impero" fue decomisado por sus fuerzas por incumplimiento de las leyes y reglamentos marítimos internacionales.

Asimismo, aseguró que el buque fue trasladado a un puerto iraní.

El Gobierno británico dijo que estaba buscando información urgentemente para confirmar los informes de la Guardia Revolucionaria de la república islámica.

El operador del petrolero Stena Impero afirmó que no podía ponerse en contacto con el buque después de que éste fuera abordado por navíos no identificados y un helicóptero en el Estrecho de Ormuz.

La empresa Stena Bulk dijo en un comunicado que el buque se encontraba en aguas internacionales y que ahora se dirigía hacia Irán, junto a sus 23 tripulantes.

Horas antes, Irán aseguró que puede proporcionar imágenes que refutan el anuncio del Presidente Donald Trump de que un buque de guerra de Estados Unidos destruyó un avión no tripulado iraní en el estratégico Estrecho de Ormuz luego de que la aeronave amenazó a la embarcación.

Ambos incidentes marcan una nueva escalada en las tensiones entre las dos naciones, menos de un mes después de que Teherán derribara un dron de Washington en la misma vía marítima y que de Trump estuvo a punto de ordenar entonces un ataque militar de represalia.

El ejército iraní dijo que todos sus aviones teledirigidos regresaron a sus bases sin problemas y negó que hubiera algún enfrentamiento con el barco estadounidense el jueves.

La Guardia Revolucionaria del país, de élite, publicó más tarde un video que dice que prueba que el buque de guerra estadounidense no destruyó ninguno de sus aviones no tripulados.

El estrecho está en la entrada del Golfo Pérsico y por él pasan un quinto de las exportaciones mundiales de petróleo. Un enfrentamiento en esa zona pone de manifiesto el riesgo de una guerra entre Washington y Teherán.