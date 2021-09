Se burla ex Presidente español de petición de perdón de AMLO

Sevilla, España.- El ex Presidente del Gobierno de España, José María Aznar, se burló de la petición del Mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que su país pida disculpas a los pueblos originarios de México por la Conquista.

Aznar, quien fue Presidente de España por el derechista Partido Popular (PP) entre 1996 y 2004, ironizó sobre el origen hispano del nombre del tabasqueño.

"Se ha cumplido el 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y me dice que España tiene que pedir perdón", cuestionó el ex Presidente en la convención nacional del PP en Sevilla este jueves.

"Pero usted, ¿cómo se llama?", agregó, "Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López es una mezcla de aztecas y mayas... Y Obrador, de Santander".

Los asistentes respondieron con aplausos a la burla de Aznar, quien ha repetido las críticas recientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la petición del Presidente mexicano.

Díaz Ayuso criticó esta semana la carta que el Papa envió a México en la que invita a "sanar las heridas del pasado" al afirmar que le sorprende que "un católico que habla español" reflexionara sobre los pecados de la Iglesia Católica en la Conquista.

En tanto, Aznar reprochó a López Obrador el no reconocer el aporte de España.

"Si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí, ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado", justificó el político.

"Ni podría haberse producido la evangelización de América".

Aznar se convirtió en asno.- Mier

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, afirmó que el ex Presidente español José María Aznar hace honor al origen de su apellido, que cuida asnos y, agregó, se convirtió en uno de ellos.

"Aznar: de origen aragonés, del latín Asinarius, 'el que cría o cuida asnos'. Así que origen es destino, se convirtió en uno de ellos. Qué duda cabe". Sin embargo, a Mier no le fue bien con algunas respuestas de sus seguidores.

Por ejemplo, el usuario @bachtoyeshauer posteó:

"¿Podría ahora hacernos la genealogía de su propio apellido: 'Mier'? No me imagino qué será, pero por su conducta, su filiación ideológica y política, ya me voy haciendo una idea. Lo leemos".