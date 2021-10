Se caen Instagram, WhatsApp y Facebook

Ciudad de México.- Se registró la caída mundial en el servicio este lunes por la mañana de las plataformas WhatsApp, Facebook e Instagram.

Diversos usuarios en Twitter detallaron que no podían acceder ni realizar actividades en alguna de las tres plataformas mencionadas. De acuerdo con el sitio Down Detector, las fallas comenzaron a ser registradas a las 10:45 horas (hora local de la Ciudad de México) Decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia y otros países acudieron al popular portal para informar que no podían acceder a los servicios.

En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios envían mensajes, les aparece el mensaje “conectando” y el icono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario.

Hasta el momento, ninguna de las plataformas ha dado algún posicionamiento sobre esta falla.

De inmediato, en Twitter comenzaron a circular algunos memes burlándose de esta caída en el servicio de las tres plataformas.