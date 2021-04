Se confiesa hijo de Biden en libro autobiográfico

Washington— Poco queda por decir sobre la turbulenta vida de Hunter Biden. Se conocen, por boca de él mismo, hasta los detalles más escabrosos y vergonzosos. El único hijo del Presidente de Estados Unidos contaba en 2019 a la revista The New Yorker sus sórdidos años bajo el absolutismo del alcohol y las drogas (justo cuando su padre iba a decidirse a dar el salto para apostar por la Casa Blanca), y ahora, su última redención son sus memorias, que salieron a la venta este martes en EU, publicó El País.

Hunter confiesa en Beautiful Things que su miedo por recaer es constante.

"Es mi historia. Siempre estoy a un paso de tomar la decisión equivocada y volver exactamente a donde estaba", explica el hombre de 51 años. De eso trata la recuperación del alcohol y las drogas: de vivir en perpetua recuperación. "Nunca desaparece. Sólo se esconde", agrega.

Hunter sabe y confiesa que su familia jamás se dio por vencida en su caso. Si está vivo, dice, es por el inquebrantable amor de su estirpe para lograr su salvación.

"Malvivía en un motel de algún lugar de Connecticut cuando mi padre y mi madre (Jill, la segunda esposa de Biden) me dijeron que fuera a su casa. Cuando entré en su hogar allí estaban mis tres hijas: Naomi, Finnegan y Maisy, y mis sobrinos, Natalie y Hunter, además de dos terapeutas. Mi reacción inmediata fue salir huyendo", confiesa el abogado licenciado por Yale.

"Pero mi padre me agarró, me abrazó tan fuerte como pudo y me dijo: 'No sé qué hacer'". El encuentro se imagina desgarrador, sobre todo, porque Biden relata en sus memorias que a pesar de saber que contaba con todo ese amor, lo que de verdad sentía era la necesidad de una dosis de droga o un trago de alcohol.

Hunter declara que compró su primera dosis de crack cuando tenía 18 años. Su dolorosa pasión con la bebida comenzó en el instituto y se convirtió en alcoholismo cuando no había llegado a los 30. Durante las dos últimas décadas ha entrado y salido de rehabilitación en varias ocasiones y las mismas veces ha recaído.

Tuvo éxito en muchas empresas, entre ellas la ucraniana Burisma, por la que Donald Trump quiso desacreditar a su padre por haber favorecido a su hijo cuando era el vicepresidente de Barack Obama. Con ella llegó a ganar 50 mil dólares al mes, pero dilapidaba lo ganado en sus adicciones. Cuando vivía en Washington invitó a una persona sin hogar a vivir con él en su apartamento tras comprar crack.

En Los Ángeles buscó drogas donde ni la Policía se atreve a entrar. "Pasé y rodeé a gente acurrucada cobijada tras pedazos de cartón. Estaba completamente oscuro. Todo lo que vi fue una pistola apuntándome a la cara", describe en el libro. Hunter recuerda que hubo un tiempo en el que estaba "tan desesperado por consumir alcohol" que no podía caminar una calle desde la tienda de licores hasta su casa "sin destapar la botella para tomar un trago".

Hunter no teme dañar a su padre de manera que él deje de quererle. Pero es más que consciente del "inmenso daño" que le ha causado a él y a los que le quieren. El hijo del mandatario recientemente aseguró en una entrevista en la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) que la última y verdadera razón por la que ha escrito el libro es para "dar esperanza a la gente y decirles que hay luz, que no tienen que permanecer encerrados en esa prisión (de la adicción)". Aunque no haya un minuto del día en que Hunter Biden, según sus propias palabras, sepa que puede descender al abismo una vez más.

Página a página se lee el desmoronamiento de su matrimonio, el hundimiento hacia los infiernos del niño que junto a su hermano sobrevivió a los dos años a un accidente de tráfico que acabó con la vida de su madre y su hermana cuando iban a comprar un árbol de navidad en 1972.

Romance prohibido

La muerte de su hermano Beau, el hijo pródigo de la familia con un futuro prometedor en la política, le golpeó de tal forma que la manera que encontró de ahogar su dolor fue manteniendo una relación con su viuda, Hallie.

Ambos tuvieron un vínculo sentimental porque, según él, necesitaban seguir creyendo que Beau estaba con ellos.

"Estaba tratando locamente de aferrarme a una porción de mi hermano, y creo que Hallie estaba haciendo lo mismo", explica en el volumen de 272 páginas.

Sin embargo, la relación acabó cuando Page Six hizo público su romance en 2017.