Se disculpa por foto de Maradona muerto

Buenos Aires— Claudio Fernández, uno de los tres empleados de la funeraria Pinier que se tomaron fotos con el cadáver de Diego Armando Maradona, se disculpó y reveló que sufren de amenazas de muerte.

"Estábamos acomodando antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mira que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado, estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo. No lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó", dijo a Radio 10.

El hecho causó gran indignación y las personas involucradas fueron despedidas.

Fernández contó que estaban trabajando cuando tomaron la foto, por lo que ni él ni su hijo posaron de manera intencional.

"En ese momento estaba pensando, con los nervios de que quede bien Maradona. Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: 'Flaco'. Fue algo instantáneo. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo", dijo, deslindando a la empresa para la que trabajó siete años como chofer y preparando cuerpos.

"Tampoco tienen la culpa ellos. Les saco responsabilidad. Pinier ya trabajó con la familia Maradona y Villafañe. Jamás hemos tenido ningún problema, pero bueno".

También manifestó que ha recibido muchas amenazas por teléfono.

"Me conocen porque soy del barrio. Me dicen que nos van a matar, que nos van a romper la camioneta, que mis hijos...", reveló.

