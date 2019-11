Se filtra supuesto nombre del denunciante de Trump en redes sociales

San Francisco— Hace una semana, YouTube y Facebook dieron a conocer que no permitirían que alguien identificara al oficial del gobierno que se cree es el denunciante, quien provocó la investigación sobre el juicio político contra el presidente Trump.

Pero eso no ha funcionado muy bien. El nombre que algunos creen es el denunciante ha sido compartido en miles de ocasiones en Facebook.

Los videos que hablan acerca de su identidad han sido vistos por cientos de miles de personas en YouTube. También han circulado en Instagram, que es propiedad de Facebook, las imágenes de la supuesta persona, bajo docenas de hashtags diferentes.

El supuesto nombre del denunciante apareció en las páginas de Facebook que, en conjunto, fueron seguidas por más de medio millón de usuarios de Facebook, de acuerdo a CrowdTangle, una herramienta que analiza las interacciones en ese sitio.

No está claro cuántos de esos usuarios han visto la publicación, sin embargo, el nombre fue fácilmente buscado en varias páginas de Facebook, incluyendo sitios de noticias de la derecha y de personas que se están postulando al Congreso.

El no poder mantener fuera de las redes sociales el nombre del oficial es el indicio más reciente de lo difícil que es para estas empresas vigilar sus enormes plataformas.