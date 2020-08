Se incendia almacén de Unicef en el Congo; había material médico

El Congo

Un gran incendio se registró este viernes dentro de un almacén que guardaba medicamentos para pacientes con coronavirus y ébola en el Congo.

Medios locales aseguran que no hubo muertos ni heridos luego del incendio, sin embargo, mucho del material y equipo que se guardaba ahí fue destruido.

Katya Marino, Representante Adjunta de UNICEF en la República Democrática del Congo, lamentó lo ocurrido y asegura que todo lo perdido será reemplazado.

'Estamos profundamente entristecidos por esta situación’, comentó.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del fuego.

En redes sociales circulan video del incendio que consumió todas las instalaciones.Video Received from the DRC where a fire has broken out at the UNICEF depot at UtexAfrica compound in Kinshasa.

