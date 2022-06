Se incendia un avión con 126 pasajeros a bordo

Un avión comercial de la aerolínea dominicana Red Air se incendió tras aterrizar la tarde del martes en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.) con 126 pasajeros a bordo.

El incidente se debió a una falla en el tren de aterrizaje, pero el fuego fue extinguido rápidamente. Un representante del aeropuerto citado por CNN comunicó que tres personas sufrieron lesiones leves y fueron ingresadas en un hospital, mientras que los demás pasajeros fueron transportados a una terminal.

#MDFR is on scene of an aircraft fire at @iflyMIA. Fire crews have placed the fire under control and are mitigating fuel spillage. All souls on board have been assessed for injuries. A total of 3 patients have been transported to local area hospitals. pic.twitter.com/hMP68ncJ4s

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 21, 2022