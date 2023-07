Se llevan de Fort Bliss a menores migrantes

Archivo / Una protesta en favor de los menores

Una instalación que durante dos años albergó, en Fort Bliss, a cientos de menores que cruzaron la frontera solos, sin compañía de sus padres, dejó de operar este viernes.

Las decenas de menores que permanecían en el refugio, abierto en el 2021, están siendo trasladados a Carolina del Norte, donde serán alojados en el edificio de una antigua escuela.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) abrió la “ciudad” de tiendas de campaña en 2021 en la base militar situada en esta ciudad.

Fue uno de los 14 lugares denominados como “sitio de admisión de emergencia” (EIS) que acogieron a niños migrantes en la primavera de 2021.

En mayo de 2022, los funcionarios del HHS dijeron que la administración había estado eliminando gradualmente los EIS y encaminando a los menores, generalmente de 13 a 17 años, a los centros de atención de afluencia.

En ese momento, sólo dos EIS permanecían activos: Fort Bliss y Pecos, Texas.

El HHS está “listo” para manejar la nueva afluencia de niños migrantes no acompañados.

Este mes, un funcionario estadounidense le dijo a CBS News que el HHS planea dejar de albergar a niños no acompañados en Fort Bliss y colocar el sitio en un estado “cálido” o inactivo.

A finales de este verano, los niños se mudarán de la frontera Sur a un Influx Care Facility en un internado reformado en Greensboro, Carolina del Norte, que tiene 800 camas e incluye más de dos docenas de edificios, campos deportivos y un centro deportivo en un campus verde cerca de un lago.

El sitio ofrecerá a los niños migrantes instrucción educativa, recreación, apoyo de salud mental y servicios médicos.

Anteriormente conocido como la Academia Hebrea Estadounidense, el internado rediseñado se convertirá en la instalación de vivienda activa más grande del Gobierno para niños y niñas migrantes de entre 13 y 17 años que ingresaron a Estados Unidos solos, sin compañía de sus padres.

Aunque las nuevas instalaciones albergaron en su momento una escuela, Neha Desai, abogada del Centro Nacional para la Ley de la Juventud, uno de los grupos que representa a los niños inmigrantes en un caso judicial histórico, dijo que el Gobierno depende demasiado de las instalaciones de atención para inmigrantes. En cambio, el HHS debería usar refugios autorizados por las autoridades estatales de bienestar infantil, dijo.

“Esta dependencia prolongada e inapropiada de las instalaciones sin licencia socava el compromiso de la colocación en instalaciones con licencia y, además, socava el interés superior de los niños”, agregó Desai.

Un vocero de HHS confirmó que este viernes dejó de operar el albergue en Fort Bliss, entrando a un estatus de inactivo. El campamento de tiendas, que puede albergar hasta 500 adolescentes migrantes, fue cuestionado por informes de condiciones deficientes y depresión infantil en 2021. El otro centro de atención para inmigrantes, un antiguo campo de trabajo en Pecos, Texas, no alberga a niños desde principios de este año.

Hasta los 18 años

El HHS alberga a niños no acompañados que carecen de un estatus migratorio legal en refugios, hogares de acogida e instalaciones de vivienda de emergencia hasta que cumplen 18 años o pueden ser colocados con un patrocinador en los Estados Unidos, que suele ser un miembro de la familia, como un padre, un hermano mayor o un abuelo.

La mayoría de los niños no acompañados que pasan por la custodia de la agencia son adolescentes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México sin autorización después de huir de la pobreza y la violencia en Centroamérica.

La ley estadounidense impide que los funcionarios fronterizos deporten rápidamente a niños no mexicanos no acompañados y les permite solicitar un beneficio migratorio, como asilo o visas para jóvenes abusados, abandonados o desatendidos, para tratar de permanecer en el país legalmente. Las instalaciones del HHS generalmente tienen más servicios y mejores condiciones que las estaciones y tiendas de campaña similares a cárceles supervisadas por la Patrulla Fronteriza, que está obligada por ley a transferir a los menores no acompañados al HHS dentro de las 72 horas posteriores a su procesamiento.

Albergue bajo la lupa

En el verano de 2021, el HHS enfrentó llamadas de defensores de los inmigrantes para cerrar el EIS en Fort Bliss luego de un aluvión de acusaciones que iban desde abuso sexual hasta condiciones de vida y salud deficientes.

El Proyecto de Responsabilidad Gubernamental remitió al Congreso, la Oficina del Inspector General y la Oficina del Asesor Especial de EU los testimonios de dos voluntarios que alegaron que se les disuadió de presentar un informe.

Los voluntarios testificaron que vieron a otros voluntarios despertar a los niños con una sirena de megáfono; a una voluntaria a la que le dijeron que no podía llevar al médico a una niña que sangraba profusamente; y ropa de cama sin cambios durante semanas en catres donde dormían miles de niños.

El número mensual de niños migrantes no acompañados encontrados en la frontera Sur ha estado en su punto más alto en los últimos tres años. Las autoridades fronterizas encontraron 146 mil 925 menores no acompañados en el año fiscal 2021 y 152 mil 57 en el año fiscal 2022. En lo que va del año fiscal, que comenzó el 1 de octubre, las autoridades fronterizas ya encontraron 91 mil 380 menores no acompañados en la frontera Sur. (Staff/El Diario de El Paso)