Se manifiestan grupos proaborto en EU

Reforma Reforma

Chihuahua, Chih.- Los partidarios del derecho al aborto salieron a las calles de Estados Unidos el sábado para dejar en claro su enfado ante la posibilidad de que la Suprema Corte anule pronto el derecho constitucional al aborto.

Los gritos de "Mi cuerpo, mi elección" resonaron cuando las activistas se comprometieron a luchar por lo que llamaron libertad reproductiva.

Indignados después de que un borrador de opinión filtrado sugiriera que la mayoría conservadora en la corte votaría para anular el histórico fallo Roe v. Wade, los activistas se manifestaron para expresar su indignación y movilizarse para el futuro, ya que los estados liderados por republicanos están preparados para promulgar restricciones más estrictas.

En la capital de la nación, miles de personas se reunieron bajo una llovizna en el Monumento a Washington para escuchar discursos encendidos antes de marchar hacia la Corte. que ahora está rodeada por dos capas de vallas de seguridad.

El estado de ánimo era de ira y desafío.

"No puedo creer que a mi edad todavía tenga que protestar por esto", dijo Samantha Rivers, una empleada del Gobierno federal de 64 años que se está preparando para una batalla estado por estado por el derecho al aborto.

Caitlin Loehr, de 34 años, de Washington, vestía una camiseta negra con una imagen del cuello de "disidencia" de la difunta jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg y un collar que decía "voto".

Media docena de manifestantes contra el aborto enviaron un mensaje contrario, con Jonathan Darnel gritando en un micrófono: "El aborto no es atención médica, amigos, porque el embarazo no es una enfermedad".

De Pittsburgh a Pasadena, California, y de Nashville, Tennessee, a Lubbock, Texas, decenas de miles participaron en los eventos "Prohibición de nuestros cuerpos". Los organizadores esperaban que entre los cientos de eventos, el más grande se llevara a cabo en Chicago, Nueva York, Los Ángeles y otras grandes ciudades.

"Si es una pelea lo que quieren, es una pelea que obtendrán", declaró Rachel Carmona, directora ejecutiva de la Marcha de las Mujeres, antes de la marcha.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses quieren preservar el acceso al aborto, al menos en las primeras etapas del embarazo, pero la Corte parecía estar lista para dejar que los estados tuvieran la última palabra.

Si eso sucede, se espera que aproximadamente la mitad de los estados, principalmente en el sur y el medio oeste, prohíban rápidamente el aborto.

Teisha Kimmons, quien viajó 80 millas para asistir al mitin de Chicago, dijo que teme por las mujeres en los estados que están listos para prohibir el aborto. Dijo que podría no estar viva hoy si no hubiera tenido un aborto legal cuando tenía 15 años.

"Ya estaba empezando a autolesionarme y hubiera preferido morir antes que tener un bebé", dijo Kimmons, masajista de Rockford, Illinois.

En ese mitin, un orador tras otro le dijo a la multitud que si se prohíbe el aborto, los derechos de los inmigrantes, las minorías y otros también serán "destripados", como lo expresó Amy Eshleman, esposa de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot.

"Esto nunca ha sido solo sobre el aborto. Se trata de control", externó Eshleman a la multitud de miles.

"Mi matrimonio está en el menú y no podemos y no permitiremos que eso suceda".

En Nueva York, miles de personas se reunieron en la plaza del juzgado de Brooklyn antes de una marcha a través del puente de Brooklyn hacia el bajo Manhattan, donde se planeó otra manifestación.

"Estamos aquí para las mujeres que no pueden estar aquí, y para las niñas que son demasiado jóvenes para saber lo que les espera", dijo Angela Hamlet, de 60 años, de Manhattan, con música en auge.

Robin Seidon, quien viajó desde Montclair, Nueva Jersey, para la manifestación, dijo que la nación era un lugar que los defensores del derecho al aborto temían desde hace mucho tiempo.

"Han estado mordisqueando los bordes, y siempre era cuestión de tiempo antes de que pensaran que tenían suficiente poder en la Corte Suprema, que ahora tienen", señaló Seidon, de 65 años.

El próximo fallo de la Corte en un caso de Misisipi está para energizar a los votantes, lo que podría dar forma a las próximas elecciones de mitad de periodo.

En Texas, que tiene una ley estricta que prohíbe muchos abortos, el retador de uno de los últimos demócratas antiaborto en el Congreso marchó en San Antonio.

Jessica Cisneros se unió a los manifestantes pocos días antes de que comience la votación anticipada en su segunda vuelta primaria contra el representante federal Henry Cuéllar. La contienda podría ser una de las primeras pruebas sobre si la filtración judicial impulsará a los votantes.

En Chicago, Kjirsten Nyquist, una enfermera que lleva a sus hijas de 1 y 3 años, estuvo de acuerdo con la necesidad de votar. "Al igual que las elecciones federales, votar en cada elección pequeña es igual de importante", indicó.

Las manifestaciones del sábado se producen tres días después de que el Senado no logró reunir suficientes votos para codificar Roe vs. Wade. Los patrocinadores incluyeron la Marcha de las Mujeres, Move On, Planned Parenthood, UltraViolet, MoveOn, SEIU y otras organizaciones.