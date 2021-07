Se propaga otro contagio entre los vacunados: la ira

A medida que los casos de coronavirus resurgen en todo el país, muchos estadounidenses vacunados están perdiendo la paciencia con los que se resisten a las vacunas que, dicen, están descuidando un deber cívico o se aferran a las teorías de la conspiración y la desinformación incluso cuando llegan nuevos pacientes a las salas de emergencia y la nación renueva los mandatos de cubrebocas.

El país parecía salir de la pandemia; hace apenas un mes, se palpaba una sensación de celebración. Ahora, muchos de los vacunados temen por sus hijos no vacunados y les preocupa que ellos mismos corran el riesgo de contraer infecciones peligrosas. El aumento de las tasas de casos está cambiando los planes para reabrir escuelas y lugares de trabajo, y amenaza con otra ola de infecciones que pueden abrumar a los hospitales en muchas comunidades.

"Es como si el sol hubiera salido por la mañana y todos estuvieran discutiendo", dijo Jim Taylor, de 66 años. “El virus está aquí y está matando gente, y tenemos una forma probada de detenerlo, y no lo hacemos. Es un ultraje".

El sentimiento creciente está contribuyendo al apoyo de medidas más coercitivas. Científicos, líderes empresariales y funcionarios gubernamentales están pidiendo mandatos de vacunas, si no por parte del gobierno federal, entonces por jurisdicciones locales, escuelas, empleadores y empresas.

El lunes, el alcalde Bill de Blasio de la ciudad de Nueva York ordenó que todos los trabajadores municipales sean vacunados contra el Covid-19 para cuando las escuelas vuelvan a abrir a mediados de septiembre o se enfrentarán a pruebas semanales. Los funcionarios de California hicieron lo mismo horas después con un mandato similar que cubría a todos los empleados estatales y trabajadores de la salud.

El Departamento de Asuntos de Veteranos requirió este lunes que 115 mil trabajadores de la salud sean vacunados en los próximos dos meses, la primera agencia federal en ordenar un mandato. Casi 60 organizaciones médicas importantes, incluidas la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Estadounidense de Enfermeras, pidieron este lunes también la vacunación obligatoria de todos los trabajadores de la salud.

"Es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a la gente normal", dijo a los periodistas la frustrada gobernadora Kay Ivey, republicana de Alabama, la semana pasada. "Son las personas no vacunadas las que nos defraudan".