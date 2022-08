Se queda dormida frente al sol y le salen ampollas en la frente

Bulgaria.- Una mujer de 25 años, mientras estaba de vacaciones en Sunny Beach, Bulgaria, se quedó dormida al sol durante media hora. Al despertar, la joven llamada Sirin Murad, mencionó haberse sentido un poco adolorida y roja, sin embargo, no le tomó importancia y continuó relajándose.

Al día siguiente quedó horrorizada cuando vio que el calor le provocó terribles ampollas burbujeantes en su frente. Su piel estaba tan tirante que cuando fruncía el ceño parecía que estaba hecha de plástico.

De acuerdo con Dailymail, Murad decidió no ir al médico porque no creía que fuera a empeorar. Pero a medida que pasaban los días, todo su rostro comenzó a pelarse, dejándola cubierta con diferentes parches de piel bronceada y rosada.

"Extrañamente, mi piel es genial ahora. Incluso se siente mejor que antes, casi como si estuviera renovado".

La importancia del protector solar

El Servicio Nacional de Salud (NHS) advierte a todos que usen al menos protección de factor 30. Los estudios han demostrado que sufrir sólo cinco quemaduras solares con ampollas en la edad adulta puede duplicar el riesgo de cáncer de piel.

Ahora, la británica busca advertir a las personas sobre las consecuencias de no utilizar bloqueador solar. Ella dijo: "No importa cuánto creas que estarás bien o que tu piel no se quemará, siempre aplica protector solar. Definitivamente vale la pena".

"En mi caso, realmente lo olvidé. Normalmente lo haría, pero simplemente se me olvidó", expresó.