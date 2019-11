Se reencuentran migrantes tras 14 años

Tapachula.- Las hermanas Claudia y Jaquelín Valladares volvieron a verse después de 14 años de incomunicación.

Jaquelín salió de Honduras para darle una mejor vida a su hija de tres años, pero ya no volvió a comunicarse con su familia porque en su país cambiaron de teléfono.

"Cuando yo marcaba me decía que el teléfono que marcaba había sido cambiado", expresó.

Claudia explicó que recibió hace poco una llamada de su hermana, y no lo podía creer.

"Un día sonó mi telefoneó entres las dos y tres (de la tarde) y me dijo 'soy yo'. Y le contesté, 'quien yo', 'yo soy a la que buscas'", contó.

Las hermanas se reencontraron después de casi tres lustros en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.

El Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) logró que las hondureñas volvieran a verse tras un arduo trabajo de búsqueda.

"Siento mucha alegría y emoción volver a ver a mi hermana de quien no sabia nada desde hace mucho tiempo", agregó Claudia.

Añadió que desde que supo de ella se han comunicado todos los días vía telefónica.

Jaquelín dijo que fue una mujer con la que trabajó quien la contactó para decirle que la andaban buscando.

Ahora piensa volver a su país a final de año para ver a toda su familia, pero principalmente a su pequeña que ahora ha de ser casi mayor de edad.

Rubén Figueroa, activista del MMM, dijo que fue un caso difícil de ubicar a la centroamericana.

Detalló que la búsqueda se hizo por varios municipios de Chiapas y que este encuentro se logró gracias al trabajo de difusión.

"El día que me marcaron yo esperaba la peor noticia, pero gracias adiós fueron buenas noticias", indicó el defensor.

Finalmente pidió a todas las madres que integran la caravana que no pierdan la fe de encontrar a sus familiares que se han perdido en la ruta migratoria del país.

La Caravana de Madres y Padres de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria de México hacia Estados Unidos ingreso al país el pasado viernes.

El grupo recorrerá 13 estados del país en los cuales realizará labores de búsqueda, sostendrá encuentros con organizaciones y autoridades.