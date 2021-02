Se registra fuga de gas natural en NY; el fuego sale por las coladeras

Estados Unidos

Elementos del emergencias de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, fueron movilizados luego de que se registrara una fuga e incendio en una tubería de gas natural en calles de la ciudad.

El fuego ocurrió cerca de la intersección de West 114th Street y 7th Avenue, cuando equipos trabajaban en la tubería y un chispazo provocó el fuego en el lugar.

En redes sociales fueron publciados algunos videos, captados por vecinos de la zona, donde se puede ver el fuego saliendo por la tubería.

En los videos se puede ver la fuerza de las llamas saliendo por las ancantarillas.

"#BREAKING: New York City, People are being evacuated from apartment buildings in Harlem, Manhattan right now because a Con Ed gas main is on fire. pic.twitter.com/r0i2hRXopw

— Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) February 5, 2021".

"For today’s installment of What Is New York, I give you a ConEdison street fire outside of my window in Harlem pic.twitter.com/8SCmlbZUml

— Kiara Wade (@KiaraAWade) February 5, 2021".

Medios locales reportan que un edificio cercano fue desalojado de manera preventiva.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este incendio.

Fuente: www.excelsior.com.mx