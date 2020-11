Pensilvania, Estados Unidos.- Un trabajador del Servicio Postal de los Estados Unidos que hizo acusaciones de manipulación de la boleta por correo en Pensilvania, que el senador Lindsey Graham pidió que se investigara, se retractó de sus acusaciones el lunes.

El empleado de USPS, identificado como Richard Hopkins, firmó una declaración jurada alegando manipulación y fraude de boletas. En la declaración jurada, el trabajador postal alegó que los funcionarios de supervisión postal tramaron un plan para poner fecha anterior a las boletas enviadas por correo después de las elecciones.

El Comité de Supervisión dijo que Hopkins fue entrevistado por investigadores el viernes y el lunes se retractó de las acusaciones sin decir por qué firmó una declaración jurada falsa. No se sabe si Hopkins enfrentará cargos por perjurio.

Lindsey Graham recibió una copia de la declaración jurada y pidió una investigación sobre el asunto.

La declaración de Lindsey Graham decía, en parte:

“Pediré al Departamento de Justicia que investigue estos reclamos. También me pondré en contacto con el Director General de Correos, solicitándole que investigue estas acusaciones, las que pueden seguir, y que ayude a asegurar el testimonio del Sr. Hopkins. El Sr. Hopkins tiene derecho a todas las protecciones para denunciantes, y me aseguraré de que se extiendan a otros trabajadores postales que puedan presentar reclamos de irregularidades, mala conducta, fraude, etc. "

News13 se ha comunicado con la oficina de Lindsey Graham para hacer comentarios y no ha recibido respuesta.

