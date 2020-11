Se retractan republicanos y ordenan uso de cubrebocas

/ Dakota del Norte se ha convertido en uno de los estados con un mayor surgimiento de casos de coronavirus

The New York Times

Ciudad de México— A dos semanas de la elección presidencial, gobernadores republicanos han dado un giro en su respuesta al coronavirus y han ordenado el uso obligatorio de cubrebocas, según un recuento de The Washington Post.

Los gobernadores de Iowa, Dakota del Norte, Utah y Virginia Occidental, que habían apelado a la responsabilidad individual para aplanar la curva de casos de coronavirus, aumentaron sus medidas para ordenar el uso de mascarillas luego de que en las últimas semanas reportaran días con récord de contagios.

Asociados señalaron a The Washington Post que los gobernadores se habían negado a implementar los mandatos de cubrebocas para alinearse al mensaje del Presidente Donald Trump de desestimar la gravedad del coronavirus por miedo a represalias dentro del partido y de la base de votantes del Mandatario.

El Gobernador Dough Burgum, de Dakota del Norte, había dado varios mensajes pidiendo a las personas empatía y el uso de cubrebocas, pero fue hasta este fin de semana que ordenó imponer una multa de hasta mil dólares a las personas que no la utilicen.

"Todos asumían que el Gobernador solo actuaría sobre las máscaras después de las elecciones, y aquí estamos", dijo Tessa Johnson, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Dakota del Norte, al Post.

El país registra más de 158 mil casos nuevos por día en promedio, el más alto hasta ahora de la pandemia; más de 76 mil personas están hospitalizadas con el virus en todo el país, mucho más alto que los picos anteriores; y las muertes están aumentando de nuevo.

El presidente Trump ha cedido en gran medida la respuesta a la pandemia a los gobernadores, y los estados donde el virus está emergiendo con las tasas más altas (Dakota del Norte, Dakota del Sur e Iowa) están liderados por republicanos.

Kim Reynolds, de Iowa, había desestimado el uso de los cubrebocas hace meses y dijo que sólo era una medida para "hacer sentir mejor a la gente"; sin embargo, este fin de semana ordenó un mandato de uso de mascarillas. Ayer, uno de los senadores por ese estado, Chuck Grassley, informó que dio positivo al coronavirus. Con 87 años, es el senador de mayor edad en la Cámara alta.

Un portavoz de Reynolds dijo a The New York Times que la decisión de Reynolds no tenía detrás motivaciones políticas y entrevistas realizadas por el medio apuntan a la presión que ha hecho la comunidad médica sobre la Gobernadora, al advertir sobre las hospitalizaciones en el estado.

El gobernador Ohio, Mike Dewine, había ordenado el uso extendido de mascarillas en abril, pero tras recibir críticas en el estado, decidió dar marcha atrás a la orden. La semana pasada, ordenó un mandato de uso de cubrebocas en lugares públicos.

Estados Unidos continúa a la cabeza a nivel mundial de casos de coronavirus, con 11 millones 419 mil 204 y 249 mil 430 muertes, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins hasta el miércoles por la tarde.