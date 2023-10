Secuestra Hamás redes sociales de víctimas para sembrar el terror

The New York Times

El uso de las cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp de los rehenes para retransmitir en directo atentados y lanzar amenazas de muerte es una nueva táctica, según los expertos.

Poco después de que Hamás atacara Israel el 7 de octubre, amigos y familiares de Gali Shlezinger Idan, que vivía en un kibutz cerca de la frontera con Gaza, recibieron mensajes frenéticos para que comprobaran su página de Facebook.

Lo que encontraron les impactó. Miembros de Hamás estaban utilizando la cuenta de Facebook de la Sra. Idan para retransmitir en directo cómo la tomaban a ella y a su familia como rehenes. Durante los 43 minutos que duró la transmisión, los hombres armados obligaron a la Sra. Idan y a su familia a agacharse sobre un suelo de baldosas mientras misiles y disparos hacían estallar su edificio.

"No podía creer lo que estaba viendo", dijo Keren de Via, una amiga de la familia Idan que vio a los hijos de la Sra. Idan abrazar a sus padres y llorar durante la transmisión en directo. "¿Cómo pudimos ver cómo aterrorizaban así a la familia? ¿Cómo he podido ver esto en Facebook?".

En una nueva táctica de guerra, Hamás se ha apoderado de las cuentas de redes sociales de israelíes secuestrados y las ha utilizado para difundir mensajes violentos y librar una guerra psicológica, según las entrevistas con 13 familias israelíes y sus amigos, así como con expertos en redes sociales que han estudiado a los grupos extremistas.

En al menos cuatro casos, miembros de Hamás entraron en las cuentas personales de redes sociales de sus rehenes para retransmitir en directo los atentados del 7 de octubre. En los días posteriores, Hamás también pareció infiltrarse en los grupos de Facebook, cuentas de Instagram y chats de WhatsApp de sus rehenes para lanzar amenazas de muerte y llamamientos a la violencia. Los miembros de Hamás también se hicieron con los teléfonos móviles de los rehenes para hacer llamadas de burla a amigos y familiares, según las familias israelíes y sus amigos. El ejército israelí ha declarado que Hamás ha tomado como rehenes al menos a 199 personas.

Los grupos extremistas llevan mucho tiempo recurriendo a las redes sociales para promover sus causas mediante la retransmisión en directo de atentados y la publicación de propaganda. Pero el secuestro de las cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp de rehenes individuales "convierte a las redes sociales en un arma de una manera que no creo que hayamos visto antes", dijo Thomas Rid, profesor de estudios estratégicos en la Universidad Johns Hopkins. "No estamos psicológicamente preparados para esto".

La táctica es especialmente angustiosa para los allegados de los propietarios de las cuentas, lo que agrava una situación ya de por sí angustiosa.

Las redes sociales se han convertido en un salvavidas para los amigos y familiares que buscan pistas sobre sus seres queridos desaparecidos, y recibir un mensaje o ver un vídeo publicado en las cuentas inspiraba inmediatamente un momento de esperanza, dijeron dos de las familias cuyos parientes fueron tomados como rehenes por Hamás. Pero esa esperanza se desvaneció cuando vieron que otra persona había publicado los mensajes.

"Me sentí esperanzada, por un segundo, y luego confusa", dijo la Sra. de Via. "Después, terror".

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, declinó hacer comentarios sobre la apropiación de las cuentas de redes sociales de los israelíes secuestrados, pero dijo que había establecido un "centro de operaciones especiales dotado de expertos, incluidos hablantes fluidos de hebreo y árabe, para seguir de cerca y responder a esta situación en rápida evolución".

Dos miembros del equipo de seguridad que supervisa Facebook, que declinaron ser identificados por no estar autorizados a hablar públicamente, confirmaron que Hamás había conseguido acceder a las cuentas de Facebook de los israelíes tomados como rehenes para iniciar transmisiones en directo y publicar en sus cuentas. Esto parecía formar parte de la estrategia de Hamás desde el momento en que se produjeron los atentados, dijeron. Desde entonces, las cuentas se han hecho privadas y se han eliminado las retransmisiones en directo, añadieron.

Los representantes de Hamás no respondieron a las peticiones de comentarios.

La cuenta de Facebook de Idan fue intervenida el 7 de octubre, unas dos horas después de que Hamás atacara su kibutz, Nahal Oz, donde vivía con su marido y sus cuatro hijos. De repente, apareció una transmisión en directo en su página de Facebook, según un pariente de la familia y la Sra. de Via.

La Sra. de Via, que fue vecina de la Sra. Idan y tiene hijos de la misma edad, dijo que había estado intentando ponerse en contacto con ella cuando apareció el vídeo en directo.

"Inmediatamente lo abrí porque ella no es alguien que haga vídeos en Facebook o en directo", dijo la Sra. de Via. "Lo primero que vi fue lo aterrorizados que parecían los niños, y luego voces en árabe. Comprendí que algo muy malo estaba pasando".