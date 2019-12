Señalan ONGs poco compromiso en COP25

Madrid.- Varias organizaciones medioambientales y de derechos humanos, de distintos continentes, criticaron en bloque el último borrador presentado hoy en Madrid por la Presidencia de la COP25 como base de las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo en la lucha contra la crisis climática.

Representantes de organizaciones como Greenpeace International, Action Aid o WWF, se dirigieron a los medios en el centro de prensa para subrayar su desacuerdo con las negociaciones y su indignación por los 'débiles compromisos', en el último borrador de las partes de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Mohamed Adow, experto en políticas climáticas de la organización Christian Aid de ayuda al desarrollo, dijo que el texto es muy decepcionante, cuando los científicos alertan de los efectos devastadores del cambio climático si las emisiones siguen creciendo.

"Este documento nos hace retroceder a la situación previa al Acuerdo de París, sin compromisos serios frente a la crisis climática y los retos que se habían alcanzado", aseveró.

Para la organización ambientalista internacional WWF, es inaceptable el borrador de acuerdo sobre el clima, que aún negtocian las delegaciones de los casi 200 países que participan en la COP25 de Madrid, un día después de la fecha prevista para su clausura.

La jefa de la delegación de WWF, Vanessa Pérez-Cirera, dijo que se trata de un borrador 'extremadamente débil', especialmente en lo que se refiere a ambición climática.

Resaltó que, ante la crisis que padece el planeta, se necesitan objetivos de reducción de emisiones mas ambiciosos para 2020, prácticamente eliminados del borrador, consideró.

Mar Asunción, responsable de Energía y Clima de la ONG en España, señaló que la única palabra que ahora refleja la situación en la que nos encontramos es decepcionante, pues el último borrador facilitado por las partes es 'muy flojo, ya que no responde a la emergencia climática.

"Si dicho borrador no cambia no responderíamos al objetivo prioritario, que es asegurar una mayor ambición en los planes que tienen que presentarse en 2020 para que estén en la línea de lo que dice la ciencia y clama la sociedad", sentenció.

A su vez, el científico Alden Meyer, director de estrategia de la organización Union of Concerned Scientists, calificó este borrador de injusto e inmoral.

"No he visto nunca una desconexión mayor como lo que estamos viendo en esta COP entre lo que la ciencia requiere y el mundo demanda y lo que los negociadores del clima están negociando en términos de impulsar acción climática.

"Si los países fracasan en el objetivo de limitar la temperatura por debajo de los 2 grados, alcanzar el objetivo de 1.5 será prácticamente imposible", aseguró.