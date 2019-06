Señalan que Emiliano Salinas es bisexual; habría escapado a Cuba

Nueva York.-El caso de Nxivm se va tornando cada vez más oscuro y polémico, en esta ocasión se trata de un reportaje publicado por el periodista Frank Parlato, donde señala el escape de Emiliano Salinas a Cuba y una supuesta bisexualidad del empresario.

Parlato es un periodista de investigación. Su trabajo ha sido citado en importantes publicaciones de todo el mundo, como The New York Times, The Daily Mail, VICE News, CNN, Fox News, Rolling Stone, People Magazine y más.

En el largo texto, expone que el interés por parte de Emiliano en salir a Cuba se debe a que en dicho país no existe la extradición a Estados Unidos, además se refiere que podría estar pasando por una crisis emocional.

Esto se muestra luego de que se diera a conocer un video en el que se ve a Emiliano bailando con un grupo de la secta conformado por hombres y mujeres, en el que, además de encontrarse su hermana, también se encuentra la supuesta pareja sentimental de Emiliano salinas llamado Alejandro Betancourt.

Cabe señalar que el sábado se le hizo una entrevista en la que una reportera hizo referencia sobre las fotos que Ludwika Paleta habría borrado de ellos en su cuenta de Instagram, el empresario sólo reaccionó sorprendido y comentó que le iba a preguntar a la actriz.

Parlato asegura en el texto que había extraído dicha información por medio de un infiltrado que tenía dentro de Nxivm.

Resaltó que Emiliano Salinas no está saliendo de México porque lo estén atacando los medios, sino porque está en peligro de ser acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su papel en la secta del crimen Organizado.

Frank señala que fueron unos correos electrónicos los que sugieren un plan por parte de Emiliano para secuestrar a la enemigas de Raniere y encarcelarlas, violarlas y posiblemente matarlas, después de traerlas a México.

Parece que ayudó a establecer un plan para presentar cargos penales falsos en México contra las 4 mujeres, sobornando a un juez para que fueran encarceladas, esto sería un crimen en Estados Unidos bajo el paraguas de una conspiración de extorsión.

Por si fuera poco, señala que Ludwika Paleta planea divorciarse de Salinas, idea que se refuerza más luego de que no han aparecido juntos en público.

Además afirma que ambos disfrutaban de una relación abierta, el duerme con hombres y mujeres y ella sólo con hombres.

Por último, comentó que el ex presidente Carlos Salinas ya estaría moviendo sus hilos en Washington pero chocó contra la hostilidad de Donald Trump.





Fuente: www.elimparcial.com