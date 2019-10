Separó EU a más de 5 mil niños migrantes

San Diego, EU.- El Gobierno del Presidente Donald Trump en su política de separar las familias de migrantes indocumentados tras su detención en la frontera, apartó de sus parientes a mil 566 menores de edad más de que se había informado, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

El total desde julio de 2017 rebasó los cinco mil 400.

ACLU, en inglés explicó que el Gobierno informó a sus abogados que mil 556 menores fueron separados de sus familias entre el 1 de julio de 2017 y el 26 de junio de 2018, cuando un juez federal en San Diego ordenó que los niños bajo custodia gubernamental se reuniesen con sus padres.

Encontrar a los menores afectados en ese periodo puede ser complicado porque el Gobierno no tenía entonces un sistema de rastreo adecuado. Voluntarios que trabajan con la ACLU buscan a algunos de ellos y a sus padres puerta por puerta en Guatemala y Honduras.

Del total de niños alejados de sus familias en esos 12 meses, 207 tenían menos de 5 años, apuntó Lee Gelernt, letrado de la ACLU, que presentó una demanda para acabar con esta práctica.

Cinco tenían menos de un año, 26 tenían uno, otros 40 tenían dos años, 76 ya habían cumplido los tres y había 60 más con cuatro.

"Es sorprendente que mil 556 familias más, incluyendo bebés y niños pequeños, se una a los miles más que ya fueron separados por esta política inhumana e ilegal", agregó Gelernt.

"Las familias han sufrido mucho y algunas podrían no recuperarse nunca".

El Departamento de Justicia declinó realizar comentarios.

Este conteo supone un hito en el recuento de las familias que se han visto afectadas por la criticada campaña de Trump contra la inmigración ilegal.

El Gobierno reportó que dos mil 814 niños separados estaban bajo su custodia el 26 de junio de 2018 y casi todos regresaron con sus familiares.

El organismo de control interno del Departamento de Salud dijo en enero que podría haber miles de casos más desde julio de 2017, lo que llevó al juez de distrito Dana Sabraw a dar un plazo de seis meses al gobierno para identificarlos.

La ACLU dijo que recibió el último reporte con mil 556 nombres un día antes de la fecha límite del viernes.

Las autoridades separaron a otros mil 90 menores desde que el juez ordenó suspender la práctica en junio de 2018 a excepción de en circunstancias concretas como la existencia de amenazas a la seguridad de los niños o de dudas sobre si el adulto con que el que viajan es realmente su progenitor.

Según la ACLU, las autoridades abusaron de esta prerrogativa al dividir familias con base en acusaciones dudosas y a transgresiones menores com delitos de tránsito.

La organización pidió a Sabraw que defina con más detalle las circunstancias que deberían regir estos casos, algo a lo que Washington se opuso.

Con los datos revelados el jueves, el número de niños separados de sus familias desde julio de 2017 asciende a cinco mil 460.