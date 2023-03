Será Trump procesado el martes; enfrenta 30 cargos

Agencia Reforma

Nueva York.- El ex Presidente Donald Trump enfrenta alrededor de 30 cargos relacionados con fraude de documentos, de acuerdo con el portal de noticias NBC.

Según las personas familiarizadas con el asunto, aún se desconocen los cargos que enfrenta Trump porque la acusación permaneció sellada tras ser acusado el jueves por un gran jurado de Nueva York por el pago a una actriz porno durante su campaña en 2016 para que ocultara una relación que tuvo con él hace más de una década.

Un abogado defensor dijo que es "probable" que Trump se entregue el martes. "Estamos trabajando en esa logística en este momento", afirmó Joseph Tacopina en el programa "Today" de NBC el viernes por la mañana.

"Él no se esconderá en Mar-a-Lago"."Estoy seguro de que tratarán de obtener cada onza de publicidad de este asunto", dijo Tacopina. "El ex Presidente no será esposado. Estoy seguro de que tratarán de asegurarse de que obtengan algo de alegría al exhibirlo".

Tacopina dijo que, aunque no se espera que Trump sea esposado, es probable que le tomen las huellas dactilares y se someta a otros protocolos de rutina cuando vaya a la corte el martes.

"No sé cómo se va a desarrollar todo esto. No hay un libro de texto para ver cómo se acusa a un ex Presidente de Estados Unidos en un tribunal penal".

Tacopina dijo que Trump y su equipo de defensa se sorprendieron por la noticia de la acusación. "Inicialmente todos estábamos conmocionados. No creíamos que realmente iban a seguir adelante con esto porque no hay delito aquí", declaró.