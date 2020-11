Seré Presidente para todos los estadounidenses: Biden

Reforma

Ciudad de México.- El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se dirigió este martes ante una multitud de simpatizantes en Filadelfia, Pensilvania y aseguró que, de ser electo, será un Presidente para todos los estadounidenses.

"Les prometo esto, si me eligen, no distinguiré entre estados azules y estados rojos, gobernaré para todo Estados Unidos", expresó el ex Vicepresidente.

Biden aseveró que, si llega a la Casa Blanca, impulsará políticas en favor de la reestructuración de los sindicatos laborales y de la clase media.

Asimismo, el otrora compañero de fórmula de Barack Obama declaró que su Gobierno se enfocará en responder a la pandemia de Covid-19 con base en decisiones "inteligentes".

"Tenemos una enorme oportunidad como país", indicó.