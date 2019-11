Servicios de pagos digitales son susceptibles a fraudes

Washington.– Los estafadores se suelen aprovechar de servicios para realizar pagos como Venmo y Apple Cash que no protegen a los consumidores de la misma forma en que lo harían las tarjetas de crédito, dicen expertos. Entre más nuevo el servicio, más probable es que un estafador lo aprovechen. Con las tarjetas de crédito, una ley federal en Estados Unidos limita la responsabilidad del cliente en 50 dólares y la mayoría de las compañías incluso no lo hacen responsable. Las tarjeras de débito suelen ofrecer protecciones similares si se reporta el fraude de inmediato. Además, los bancos realizan una serie de verificaciones antes de permitir que alguien abra una cuenta. Pero los servicios digitales funcionan más cómo efectivo y, cuando hay un fraude, es como si alguien se fuera con tu billete de 20 dólares. Y como dichos servicios no están apegados a las mismas regulaciones que las tarjetas de crédito o débito, depende de las compañías protegerse ellas mismas. “Las regulaciones no se han actualizado para las capacidades de esta tecnología”, dijo Krista Tedder, directora de gerencia de fraude en la consultora Javelin Strategy & Research. Los expertos señalan que Western Union, que ofrecía transferencias de dinero mucho antes de que hubiera smartphones, tiene un equipo dedicado a monitorear y validar las transacciones. Tedder indicó que incluso Western Union telefonea a un cliente si algo se ve sospechoso. “Realmente atienden cada transacción como si fuera un riesgo potencial”, dijo Tedder. PayPal ofrece reembolsos si se envían artículos dañados o falsos, pero no cubre transferencias digitales de dinero. Las más recientes, entre ellas Apple Cash, todavía averiguan cómo lidiar con el fraude, dicen los expertos. Otras, como la moneda digital propuesta por Facebook, libra, están en perspectiva. “ E s t o s sistemas de pago podrían venir con una gran advertencia indicando que no estás protegido”, dijo Aviva Litan, analista en Gartner. “Nunca los utilizo porque conozco todos los riesgos”. Se desconoce la extensión de los fraudes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos halló que sólo 15% de todas las víctimas los reportan. El FBI señaló que, aunque no es claro por qué tan pocas personas los reportan, muchas de las quejas que reciben muestran que las víctimas están avergonzadas o preocupadas de que su familia quede desolada. Tedder indicó que, si más personas denunciaran los fraudes, informaría mejor a las agencias encargadas de monitoreo y, a cambio, éstas crearían soluciones y leyes para este tipo de crímenes.