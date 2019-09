Si hay algo que deseas hacer y lo amas, hazlo: Matthew McConaughey

De actor de Hollywood a maestro universitario, Matthew McCounaghey compartió su historia de vida con los becarios de la Fundación Telmex Telcel, durante el evento México Siglo XXI.

El ganador del Óscar en 2013 por su papel en la película Dallas Buyers Club, en la que interpretó a un paciente con VIH/sida, es maestro de guiones cinematográficos en la Universidad de Texas en Austin, donde imparte su cátedra, sus conocimientos y la experiencia que ha obtenido a lo largo de más de 30 años de carrera.

También es fundador de la fundación Just Keep Living (JKL), con la cual ayuda a estudiantes de high school a mejorar su desempeño académico y potenciar sus habilidades atléticas.

A pocas horas de presentar su exámen final para ser abogado, dejó la carrera y comenzó a estudiar cine al descubrir que esa era su pasión.

"Llegará un momento en el que entiendas por qué algo no funcionó, y eso lo obtienes con la experiencia", comentó.

Dijo que si los jóvenes de 20-25 años se quieren comer al mundo, tienen que hacerlo, "si hay algo que deseas hacer y lo amas, hazlo", concluyó el actor.