Sí, la reinfección de coronavirus es posible: experta

Más de 38 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas con el coronavirus y, hasta el pasado lunes, los científicos han confirmado que menos de cinco de esos casos son reinfecciones.

Sin embargo, los temores de episodios repetidos de enfermedad, vacunas impotentes y bloqueos implacables surgieron nuevamente cuando se publicó este mismo lunes un estudio de un caso sobre un hombre de 25 años en Nevada. El hombre, que no fue identificado, se puso más enfermo la segunda vez que se infectó con el virus, un patrón que se supone que el sistema inmunológico debería prevenir.

Y por raros que sean estos casos, sí indican que la reinfección es posible, dijo Akiko Iwasaki, inmunóloga de la Universidad de Yale, quien escribió un comentario que acompaña al estudio de caso de Nevada.

Es imposible saber qué tan extendido está el fenómeno, dijeron expertos al New York Times. Para confirmar un caso, los científicos deben buscar diferencias significativas en los genes de los dos coronavirus que causan ambas enfermedades. En Estados Unidos, a muchas personas no se les hizo la prueba a menos que estuvieran lo suficientemente enfermas como para ser hospitalizadas. Incluso entonces, sus muestras generalmente no se conservaban para el análisis genético, lo que hace casi imposible confirmar las sospechas de reinfecciones.

Además, un resurgimiento de los síntomas no prueba una reinfección. Es más probable que se trate de personas que experimentan síntomas relacionados con la infección original.

Pero las personas con un segundo ataque pueden transmitir el virus a otras personas. Se descubrió una infección en un paciente en Hong Kong solo debido a un examen de rutina en el aeropuerto, y el hombre fue aislado en un hospital a pesar de que no tenía síntomas. Pero su carga viral era lo suficientemente alta como para haberle transmitido el virus a otras personas.