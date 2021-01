Si Pence hace lo correcto, ganamos: Trump

Reforma

Washington DC.- Durante un mitin con miles de seguidores, el Presidente estadounidense, Donald Trump, incrementó este miércoles la presión sobre su Vicepresidente Mike Pence para que intente revertir los resultados de la elección.

Las dos cámaras del Congreso sostendrán hoy una sesión conjunta para certificar los resultados del Colegio Electoral, que el demócrata Joe Biden ganó con 306 votos electorales.

Pence presidirá la sesión y Trump pide al Vicepresidente que haga algo que no puede hacer para impedir su derrota en la última instancia antes de que Biden tome posesión el 20 de enero.

"Todo lo que el Vicepresidente Pence tiene que hacer es regresar (los votos electorales) a los estados para recertificar y nos convertiremos en Presidente y ustedes serían los más felices", dijo Trump al público en la capital estadounidense, Washington D.C., con la Casa Blanca de fondo.

"Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos la elección".

Trump señaló que él y sus seguidores estaban ahí para "demandar al Congreso que haga lo correcto" y sólo cuente los electores que son "legales". Dijo que nunca se rendiría ni concedería la derrota.

Los organizadores del mitin a favor de Trump planeaban hacer una marcha hasta el Congreso para defender la causa que acusa infundadamente un fraude.

De acuerdo con reportes de The New York Times, el Vicepresidente habría dicho a Trump que no tienen el poder para hacer lo que le pide.

"Justo hablé con Mike y le dije 'Mike eso no requiere valentía, lo que requiere valor es no hacer nada y quedarnos con un Presidente que perdió la elección por mucho y tendremos que vivir con eso por cuatro años', no podemos permitir que eso pase", dijo el Mandatario.

"Tiene el derecho a hacerlo, debe proteger nuestro país", aseguró Trump.

Un grupo de legisladores republicanos han manifestado su intención en objetar los resultados del Colegio Electoral en el Congreso.

Esto llevaría a un debate y a una votación que si progresa regresaría los votos del estado en cuestión al Gobernador para que se revise el resultado. Puede hacerse con cada entidad y se necesita que al menos un legislador de cada cámara objete.

El intento está prácticamente condenado al fracaso, derrotado por mayorías bipartidistas en el Congreso dispuestas a aceptar los resultados.

"Los estados quieren votar de nuevo. Los estados fueron defraudados con información falsa, ahora quieren certificar de nuevo", afirmó Trump.

"He estado en dos elecciones, gané las dos y la segunda la gané mejor que la primera".

El Mandatario además criticó a los medios por considerar que no estaban mostrando a las personas que fueron "de todas partes del mundo" al mitin en la capital de EU.

"Los medios son el peor problema que tenemos", aseguró.

La sesión conjunta del Congreso, requerida por ley, se reunirá a las 13 horas ante la mirada de una nación inquieta, meses después de la elección del 3 de noviembre y dos semanas antes de la transferencia pacífica del poder.

A pesar de las denuncias reiteradas de Trump de que hubo fraude electoral, las autoridades electorales y el ex Secretario de Justicia han dicho que no hubo problemas de magnitud tal que cambiaran los resultados.

Todos los estados han certificado la justicia y exactitud de los resultados, por funcionarios tanto demócratas como republicanos.