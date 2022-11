Si vuelvo a la Presidencia sellaré la frontera: Trump

Agencia Reforma

Florida.- El ex Presidente Donald Trump dijo que, en caso de regresar a la Casa Blanca, su primeras acciones serían "sellar la frontera y detener el crimen".

Trump dio las declaraciones el lunes por la noche a la cadena Fox News a bordo de su avión en una entrevista que la cadena publicó este martes durante la jornada de las elecciones de medio mandato en las que se renueva la Cámara de Representantes, un tercio del Congreso y 36 Gubernaturas.

El Mandatario prevé un gran anuncio el próximo 15 de noviembre, en lo que podría ser la formalización de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024. En la entrevista con Fox News dijo que lo planeó para esa fecha para no distraer a los electores: "No quería interferir".

Aseguró también que de volver a la Casa Blanca lanzaría una agenda de "Estados Unidos Primero" que sería invencible y que no dependería de los políticos de Washington.

En caso de que el Partido Republicano gane la Cámara baja, como prevén las encuestas, Trump dijo que buscaría que el actual líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, se convirtiera en el presidente de la Cámara de Representantes, puesto ocupado actualmente por la demócrata Nancy Pelosi.

Desde que perdió la elección presidencial ante Joe Biden en 2020, en el Partido Republicano han surgido nombres que podrían disputarle la candidatura, entre ellos los Gobernadores de Texas y Florida, Greg Abbott y Ron DeSantis, respectivamente. El floridano es el que parece tener mayor aceptación y Trump dijo esta mañana que había votado por él para la reelección pues vive en ese estado.

En la entrevista, el magnate aseguró que no tenía ningún problema con DeSantis, como han sugerido reportes.

"No hay una pelea conmigo, y estoy muy arriba en las encuestas", dijo Trump a pregunta de Fox.

"No sé si va a participar. Creo que si participa, podría lastimarse mucho. Realmente creo que podría lastimarse mucho (...). Creo que estaría cometiendo un error, creo que a la base no le gustaría, no creo que sea bueno para el partido".