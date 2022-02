'Siento toda mi piel quemándose, Ucrania sólo quiere ser un país soberano'

Estefania Escobar / Agencia Reforma / Unos 50 ucranianos se reunieron afuera de la Embajada de Rusia

Ciudad de México.— De ver la invasión rusa a su país, la ucraniana Anna Lysun siente que su piel se le está quemando, aunque está a más de 10 mil kilómetros de distancia.

Afuera de la Embajada rusa en la Ciudad de México, ella y un grupo de unos 50 ucranianos exigen al gobierno de Vladimir Putin detener los ataques, y a México imponer sanciones a Moscú.

"Pude hablar con mi familia hace dos horas, me dijeron que están bien, pero mis padres me informaron que en las próximas 24 horas es muy probable que se corte la comunicación y la electricidad en todo el país, y me pidieron que no esté preocupada", dijo con angustia la mujer ucraniana de 27 años.

"Siento toda mi piel quemándose, porque Ucrania solo quiere ser un país soberano".

Pese a todo, señala que su familia no está dispuesta a abandonar su nación, sino, al contrario, quedarse a defenderla.

"Mi padre es una persona ya muy grande y no es capaz de aportar un soldado a la guerra, pero mi hermano tal vez lo haría", apuntó.

Cuando los ucranianos llegaron a la Embajada rusa, un grupo de policías capitalinos les impidió pegar sus carteles, pero al final los manifestantes pusieron letreros con cinta en contra del mandatario ruso en la reja principal de la sede diplomática.

Con rabia y en ocasiones incluso con lágrimas, los europeos lanzaron consignas como "Putin asesino", "Te espera el tribunal" y "Paren a Putin".

"Yo estoy en shock todavía, llegué a mi casa desde mi trabajo a las 8:30 de la noche, y entré a un grupo que tengo de ucranianos viviendo en México, y sus familias empezaron a enviar fotos y videos, despertando allá a las 6:00 de la mañana en Ucrania, diciendo que había bombas y estaban asustados", contó la ucraniana Anna Shpak.

"Siento que esto es un sueño, no puedo creer que esto esté pasando en realidad. Mi abuela vivió la Segunda Guerra Mundial, me contaba cómo era vivir la guerra y esa era para mí sólo una historia, pero ahora lo estoy viviendo y me da mucho miedo".

Vestida con un atuendo negro sobre el que pintó consignas con colores vivos, Marta Koren, la organizadora de la protesta, lanzó arengas para llamar a la comunidad internacional, incluido México, a apoyar a Ucrania.

Pidió a los ucranianos congregados en la protesta pintarse las manos de rojo para simbolizar la sangre de los inocentes caídos en la guerra. Luego, procedieron a poner sus huellas en los carteles que previamente habían pegado, cuidando de no manchar las puertas.

"No venimos a agredir", dijeron, "sólo queremos paz". Y al unísono cantaron el Himno Nacional de Ucrania.