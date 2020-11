Sigue Biden liderando 4 estados claves; conteo se ralentiza

Reforma

Washington.- El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, sigue este sábado liderando el conteo frente al actual presidente, el republicano Donald Trump, en los estados claves de Nevada, Georgia, Arizona y Pennsylvania, este último el premio más codiciado de las elecciones que podría decantar por sí solo la balanza a su favor.

Mientras tanto, el conteo sigue y las autoridades locales esperan ofrecer nuevos resultados a lo largo de la jornada en Nevada, Georgia, Arizona y Pennsylvania, aunque advierten que el proceso a partir de ahora podría ralentizarse aún más.

En declaraciones a la cadena CNN, Rich Fitzgerald, que supervisa el conteo en el condado de Allegheny (Pennsylvania), explicó este sábado que las papeletas que quedan por contar son las más difíciles y, en muchos casos, deben ser examinadas de manera manual para comprobar que cumplen con todos los requisitos.

Muchos de los votos pendientes llegaron por correo, un método que eligieron en mayor proporción los demócratas para evitar aglomeraciones en el contexto de la pandemia.

Fitzgerald dijo que a partir de las 9 am ET el condado de Allegheny, que incluye Pittsburgh y las zonas residenciales del sur de la ciudad, comenzará a revisar una nueva tanda de entre 22 mil y 23 mil papeletas para ofrecer resultados a última hora de la mañana local, en cuanto acabe ese cómputo.

El funcionario cree que esas papeletas podrían favorecer a Biden, ya que hasta ahora un 80% del voto por correo en ese condado ha ido al candidato demócrata y Trump solo se ha apuntado el 20%, pues pidió a sus seguidores que acudieran en persona a votar.

PENNSYLVANIA, CON LA LLAVE DE LA CASA BLANCA

Un puñado de esos votos podría entregar a Biden la Casa Blanca, ya que Pensilvania es el premio más codiciado de los comicios con veinte delegados en el Colegio Electoral, un órgano compuesto por 538 compromisarios que aportan todos los estados con base en su población. Para ganar la Casa Blanca, cualquier candidato necesita 270.

Actualmente, Biden suma 264 delegados o 253, dependiendo de si se toma en cuenta Arizona o no, donde algunos medios no han proyectado todavía su victoria allí, lo que sí hicieron otros la noche electoral, como la agencia AP y Fox News, mientras que Trump tiene 214.

Con el 96% escrutado en Pennsylvania, Biden va por delante con el 49.6% de los votos frente al 49.1% de Trump, con una diferencia de solo 28 mil 800 apoyos.

VOTOS MILITARES EN GEORGIA

En el estado de Georgia (16 delegados en el Colegio Electoral), la carrera se mantiene ajustada con Biden, que acumula un 49.4% de los sufragios frente al 49.3 % del actual Mandatario, aunque las autoridades locales ya han anunciado que habrá recuento por el poco margen de los resultados.

Queda solo un 2% de los votos por escrutar, la mayoría por correo y papeletas que enviaron militares estadounidenses desplegados en el extranjero.

ARIZONA Y NEVADA OFRECERÁN NUEVOS DATOS HOY

En los dos estados claves del medio oeste, el que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017) también lleva la delantera, pero ninguna cadena de televisión se atreve a declarar su victoria.

En Nevada (6 delegados del Colegio Electoral), con el 93% escrutado Biden encabeza el cómputo con un 49.8% frente al 48% de Trump, con menos 22 mil 600 votos de diferencia.

Entretanto, en Arizona (11 compromisarios), con el 97% escrutado, el demócrata va en cabeza con un 49.6% frente al 48.7% del gobernante.

Arizona tiene previsto ofrecer nuevos datos hoy a las 9 am hora local 11 ET y a las 19.00 hora local (02.00 GMT del domingo).

Por su parte, Nevada dará también nuevos resultados a las 9 am hora local (12 ET) y a las 4 pm (6 pm ET).