Sigue Trump promoviendo orden ejecutiva relacionada con medicamentos que nadie ha visto

Washington— El presidente Donald Trump ha colocado su orden ejecutiva para igualar los precios de los medicamentos de prescripción en Estados Unidos con los precios que se pagan en Europa y otros países desarrollados --- y la guerra que se está librando con la industria farmacéutica --- en el centro de su campaña para la reelección.

El problema es que no se ha dado a conocer esa orden ejecutiva.

Un mes después de la gran ceremonia de firma en la Casa Blanca, en donde Trump prometió “dar por terminado el que la industria farmacéutica viva a expensas de los pacientes y adultos mayores estadounidenses”, el texto de su orden ejecutiva sigue siendo mayormente un secreto.

Él ha presumido esas iniciativas en la publicidad de su campaña, en el sitio oficial de la Casa Blanca y en Twitter. Pero a pesar del compromiso del presidente de que emitiría una orden ejecutiva “el 24 de agosto a las 12 en punto”, si las empresas farmacéuticas no actuaban por su cuenta, el único destello público ha provenido de un fotógrafo de The Associated Press, quien captó la primera y última página.

Un portavoz de la Casa Blanca rechazó comentar sobre la orden ejecutiva.

La orden, a la que Trump se refiere como “una cláusula favorecida por las naciones”, fue una de cuatro órdenes ejecutivas anunciadas en la ceremonia de firma del 24 de julio. Todas tienen como objetivo disminuir los precios de los medicamentos de varias maneras.