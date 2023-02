'Sin envío de armas Ucrania desaparece'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A Occidente no le queda otra alternativa que seguir suministrando armas a Ucrania, consideró Ignacio Hutin, periodista argentino y autor del libro "Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría".

Hutin viajó en 2017 al Donbás, donde visitó ambos lados de las líneas de contacto.

"Yo venía siguiendo qué había pasado con la guerra, una guerra que empezó en 2014-2015 y que después de 2015 se estancó a partir de los Acuerdos de Minsk y desapareció de todos los medios. Era increíble, porque una parte del territorio ucraniano se había declarado independiente, existía como repúblicas autoproclamadas fuera del control del Gobierno central pero no se hablaba del tema", compartió en entrevista.

Cinco años después de aquella visita, la guerra en el este ucraniano entre fuerzas separatistas prorrusas y el Gobierno central escaló a una invasión por parte de Rusia.

"Yo nunca pensé que Rusia iba a invadir, porque la invasión de Rusia formal, abierta, declarada va en contra de lo que había hecho Rusia los últimos ocho años", señaló el periodista.

"Rusia siempre negó su participación en este conflicto, cosa que es mentira, Rusia efectivamente envió armamento, soldados y eligió a las autoridades del Donbás en agosto de 2014".

Ahora, Ucrania y Rusia libran una guerra en la que la supervivencia de los ucranianos, considera Hutin, depende 100 por ciento del envío de armas por parte de otros países.

"La supervivencia (de Ucrania) depende de los aportes internacionales, sin los aportes internacionales y el envío de armas a Ucrania, Ucrania no puede seguir esta guerra", advirtió.

Sin embargo, tal y como lo ha dicho públicamente el Presidente Volodymyr Zelensky, Hutin reconoce que puede haber cansancio por parte de los países, porque además no hay una total claridad sobre si estos envíos de armas son regalados, donados o comprados por Kiev.

"Hay un cuestionamiento muy importante del Partido Republicano en EU con el seguir enviando armas a Ucrania, porque al día de hoy no sabemos qué porcentaje son donaciones, regalos, qué porcentaje son ventas y qué porcentaje son préstamos", indicó el también autor del libro "Ucrania: crónica desde el frente".

"Claro que va a haber desgaste, porque la guerra se extiende, porque no se ve a corto plazo una victoria para Ucrania. La única alternativa es que sigan enviando armas".

Hutin descarta que Zelensky pudiera ceder territorio como posible salida a la guerra, de hacerlo, dice, aparecería muerto.

"Si la alternativa es que Ucrania se rinda, ceda territorio, caiga el Gobierno, no me parece una buena alternativa. No hay más de dos opciones: o se sigue enviando armas o termina la guerra, y Ucrania tal y como la conocemos desaparece", advirtió.

Con el apoyo internacional, las fuerzas ucranianas tienen la posibilidad de vencer a Rusia, siempre y cuando Moscú se limite a utilizar el armamento que ha estado empleando, consideró el periodista.

"Si Rusia pasa a usar armamento nuclear, tiene cerca de 6 mil ojivas nucleares, ahí ya no hay misiles, ya no hay tanque que sirva", expuso.

Sin embargo, agregó, Rusia sabe que si tira una de esas ojivas nucleares obligaría a la OTAN a involucrarse abiertamente en la guerra.

"Nadie quiere una guerra abierta, directa, frontal entre la OTAN y 6 mil ojivas nucleares, eso sería terrible en principio para Ucrania, que quedaría completamente destruida, pero también para Europa y para el resto del planeta", afirmó.