'Sin norma de género', pareja no binaria prohíbe a médico anunciar sexo de su bebé

Una pareja no binaria residente de Australia, prohibió al médico que atendió el parto y a su equipo, anunciar el sexo del bebé: “Lo criaremos sin norma de género”.

Fue en un programa de televisión en que la familia conformada por Sommer y Stephanie revelaron que el recién nacido fue identificado como Juno, una persona de nombre neutro.

Según el testimonio de la pareja no binaria, pidieron al médico ignorar el sexo de su bebé y sobre todo no decirlo. Lo anterior, para que la personita pueda elegir por sí mismo su camino cuando crezca.

“En la sala de partos solicitamos que nadie anunciara el sexo porque yo no sabía y no quería saber […] no quería comenzar a imponer ideales sociales a mi bebé“, fue el testimonio.

La pareja no binaria admite que su decisión atrajo dificultades. Y es que ellos usan pronombres neutros para referirse a Juno. Sin embargo, existen personas que se ofenden al no revelarles el sexo del bebé.

“Era imposible porque cuando alguien pregunta y te niegas a decírselo, siente que lo estás atacando o siendo grosero”, declaró Sommer a un canal australiano.

Antes que naciera su bebé, la familia planeó una serie de estrategias para una crianza sin norma de género. Por ejemplo, le enseñarán que se refiera a la pareja no binaria como “pom pom” en lugar de papá o mamá.

Además, planean el uso de “palabras de género expansivo”. Es decir, sin límites ni restricciones en cuanto a sus expresiones independientemente del sexo asignado al nacer.

También, la familia brindará al bebé juguetes y ropa tanto de “niño” como de “niña”. Y cuando esté en edad, lo inscribirán a un centro de enseñanza inclusivo. “No vamos a presionar a Juno para que haga algo que no quiera hacer”, concluyó la pareja no binaria.