Singapur despenalizará el sexo entre hombres

Singapur.- Singapur despenalizará las relaciones sexuales entre hombres, declaró el Primer Ministro, Lee Hsien Loong, quien añadió que la sociedad de la Ciudad-Estado está aceptando cada vez más a los homosexuales.

"Creo que es lo correcto, y es algo que la mayoría de los singapurenses aceptarán ahora", sostuvo el funcionario al anunciar que el Gobierno derogará la Sección 377A del código penal, una ley de la era colonial que criminaliza el sexo entre hombres.

"Aunque deroguemos la Sección 377A, mantendremos y salvaguardaremos la institución del matrimonio (...) Según la ley, en Singapur sólo se reconocen los matrimonios entre un hombre y una mujer", añadió Lee.

No está claro cuándo se derogará la ley.

Singapur se convierte en el último país asiático que está más cerca de acabar con la discriminación de los miembros de la comunidad LGBTQ.

India eliminó en 2018 una prohibición de la época colonial sobre las relaciones entre homosexuales, y Tailandia se ha acercado recientemente a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo.

En Singapur, según la sección 377A, los infractores pueden ser encarcelados hasta por dos años, pero actualmente la ley no se aplica activamente. Hace décadas que no se conocen condenas por relaciones sexuales consentidas entre varones adultos y la ley no incluye las relaciones sexuales entre mujeres u otros géneros.

Singapur es una sociedad multirracial y multirreligiosa de 5.5 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 16 por ciento son musulmanes, con grandes comunidades budistas y cristianas. Tiene una población predominantemente china con importantes minorías malaya e india, según el censo de 2020.