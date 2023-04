Soldados en Burkina Faso graban asesinatos de niños

Ouahigouya, Burkina Faso.- Un video que circula por redes sociales confirmaría que soldados en Burkina Faso han asesinado a niños, un posible crimen de guerra.

Fue una caminata que Adama, de 16 años, había hecho innumerables veces, alimentando a las vacas no lejos de la casa de su abuela en el norte de Burkina Faso. Pero un día, a mediados de febrero, el adolescente que soñaba con convertirse en imán no volvió a casa.

Su familia lo vio por última vez en un desgarrador video de teléfono celular que circuló en redes sociales en los días posteriores a su desaparición. Adama yacía junto a otros seis niños ensangrentados, con las manos atadas y la mayoría desnudos hasta la cintura.

Estaban rodeados por una docena de hombres, muchos con uniforme militar, caminando entre los cuerpos, algunos grabando videos.

Un hombre se detuvo sobre Adama y le arrojó una piedra en la cabeza. Mientras la sangre brotaba de la herida irregular, el hombre que filmaba el video se rió entre dientes.

“Éste… todavía estaba vivo”, dijo el hombre, refiriéndose a Adama, cuyo apellido no ha sido revelado por The Associated Press por preocupación por la seguridad de su familia. “¡Bueno para nada! No tienes nada que hacer más que matar gente. Los mataremos uno tras otro”.

El Ejército de Burkina Faso ha negado su responsabilidad por los asesinatos, que son un posible crimen de guerra según el derecho internacional.

Un análisis cuadro por cuadro del video de 83 segundos realizado por AP y un examen de imágenes satelitales muestra que los asesinatos ocurrieron dentro de una base militar a unos 2 kilómetros al noroeste de Ouahigouya, una capital regional cerca de donde Adama vivió.

A partir de sus uniformes y vehículos, la AP también determinó que las tropas en el video eran miembros de las fuerzas de seguridad de Burkina Faso, que hasta hace poco recibían entrenamiento y equipo militar de Estados Unidos y la Unión Europea.

A través de entrevistas exclusivas con la madre y el tío de Adama, la AP también pudo reconstruir sus últimas horas. En respuesta a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos de AP, el Gobierno de EU condenó los asesinatos, los calificó de “horrorosos” y pidió que los perpetradores rindan cuentas.

Burkina Faso se encuentra en el epicentro de la violencia extremista islámica que atraviesa África. Durante siete años, el país sin salida al mar se ha visto sacudido por la violencia vinculada a Al Qaeda y el grupo Estado Islámico que ha matado a miles, desplazado a alrededor del 10 por ciento de los 20 millones de habitantes del país y desestabilizado la nación.

La frustración por la incapacidad del Gobierno para detener la violencia llevó a dos golpes de Estado el año pasado por parte de juntas militares que prometieron acabar con la insurgencia.

Sin embargo, poco ha cambiado. Burkina Faso supera a Afganistán como la nación con más muertes a nivel mundial por la violencia extremista, según un informe reciente del Índice Global de Terrorismo.

Burkina Faso, una antigua colonia francesa que ganó su independencia en 1960, es un país de mayoría musulmana que inicialmente se salvó de la violencia yihadista que comenzó en el vecino Malí hace 10 años.

Francia envió tropas a la región para hacer retroceder a los militantes islámicos en 2013. Desde entonces, la violencia se ha extendido por toda la región del Sahel, la vasta zona semiárida al sur del Sahara.

A pesar de la violencia yihadista, algunos civiles dicen que ahora temen más a las fuerzas de seguridad de Burkina Faso, a las que acusan de ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de un número incalculable de personas acusadas de apoyar a los militantes. Con demasiada frecuencia, los niños son víctimas del conflicto.

Los asesinatos han aumentado bajo la junta encabezada por el capitán Ibrahim Traore, quien tomó el poder en septiembre. Traore prometió detener la violencia, pero la gente dice temer al régimen represivo a medida que se deteriora la seguridad en el país.

Parte de la estrategia de la junta ha sido reclutar a unos 50 mil combatientes voluntarios para servir junto con el Ejército, pero los residentes dicen que esto solo ha contribuido a los asesinatos de civiles, ya que los voluntarios acorralan a cualquier persona sospechosa de tener vínculos con los extremistas.

A menudo, los afectado por las fuerzas gubernamentales son de la etnia fulani, un grupo mayoritariamente musulmán que representa menos del 10 por ciento de la población y vive en su mayoría en el norte, donde los combates han sido más intensos.

Se percibe que los Fulani están trabajando con los militantes, quienes los seleccionan para reclutarlos en parte debido a sus agravios históricos con el estado y al hecho de que viven en regiones donde los militantes se han apoderado de grandes áreas.

El día que Adama, que era Fulani, desapareció, su abuela lo buscó cautelosamente por su aldea. Horas más tarde se enteró de la verdad: su nieto y un compañero pastor de ganado que la familia identificó solo como Ousseni habían sido secuestrados y vendados por seis hombres en motocicletas y llevados a una base militar. Ousseni, que no es Fulani, le dijo que las fuerzas de seguridad lo interrogaron brevemente antes de liberarlo.

Ousseni dijo que mientras los niños estaban encerrados, escuchó a las tropas acusarlos de ser yihadistas. Temiendo por su vida, Ousseni huyó del país poco después de hablar con la abuela de Adama.

El video que muestra la cabeza de Adama aplastada por una roca comenzó a circular en los grupos de chat de WhatsApp alrededor del 14 de febrero. Unos días después, el cuerpo del adolescente fue encontrado al costado de una carretera a varios kilómetros de la base militar donde se filmó el video.

AP habló con miembros de la familia de Adama que huyeron de sus hogares después de su desaparición. El tío de Adama escuchó que su sobrino fue secuestrado por las fuerzas de seguridad.

La madre de Adama se enteró por separado de la incautación de su hijo por un pariente, quien vio cómo las fuerzas de seguridad lo sujetaban. Ni el tío de Adama ni su madre querían que se usaran sus nombres por temor a represalias.

Durante una entrevista con AP el mes pasado, el tío de 40 años negó con la cabeza mientras reproducía el video que mostraba el cuerpo sin vida de su sobrino.

“Nadie puede escapar de la muerte, pero es la forma en que mueres lo que marca la diferencia. Esta forma de morir es tan horrible”, dijo. Reconoció a su sobrino por los pantalones cortos azules que vestía y su cuerpo, dijo.

La madre de Adama no ha visto el video; la familia se lo ha ocultado para evitarle más angustias. Su cuerpo fue enterrado por vecinos.

Jean-Emmanuel Ouedraogo, portavoz del Gobierno de Burkina Faso, negó que su Ejército fuera responsable de la muerte de los niños que se muestran en el video. Le dijo a la AP que los militantes a menudo se disfrazan de fuerzas de seguridad y filman sus acciones para culpar al Gobierno.

“El entrenamiento de nuestros soldados y nuestros (voluntarios) incluye un gran componente de derechos humanos y en todas las unidades tenemos prebostes que vigilan”, dijo.

Pero usando evidencia visual del video, la AP pudo hacer coincidir el lugar donde se filmó con una base militar llamada Camp Zondoma al noroeste de Ouahigouya, no lejos de donde se informó que Adama fue secuestrada.

Los edificios y árboles en el video son consistentes con imágenes satelitales recientes de un complejo dentro de la base. Las sombras proyectadas por los objetos en el video sitúan la hora alrededor de las 11:00 horas.

El análisis de los uniformes de los soldados y sus vehículos muestra que coinciden con los utilizados por las Fuerzas Armadas de Burkina Faso. Para ayudar en la lucha contra el grupo Estado Islámico y al-Qaida, EU y la UE han proporcionado a Burkina Faso decenas de millones de dólares en entrenamiento y equipo militar, incluidos vehículos blindados, drones, equipos de comunicación, uniformes, cascos y chalecos antibalas.

Las dos camionetas camufladas que se muestran en el video son Toyota Land Cruiser Serie 70 con asientos para tropas montados en la parte trasera. Son el mismo modelo suministrado a Burkina Faso por EU y la UE .

Un transporte de tropas más grande que se ve en el video es un Mercedes-Benz Atego. El Departamento de Defensa de Estados Unidos entregó 10 camiones de ese modelo y color a Burkina Faso en 2014.

Cuatro miembros de las fuerzas de seguridad en el video vestían camisetas con la bandera de Burkina Faso en el brazo izquierdo, y las botas que algunos usaban parecían ser Mil-Tecs, la misma marca alemana que la UE proporcionó recientemente a las Fuerzas Armadas de Burkina Faso.

Los documentos indican que Camp Zondoma es el hogar del 12º Regimiento de Infantería de Comandos del Ejército de Burkina Faso, aunque AP no pudo vincular de manera concluyente los uniformes usados por los hombres con esa unidad específica.

AP compartió sus hallazgos con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley, que realiza investigaciones sobre crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

La madre de Adama dijo que no había señales de que su hijo se hubiera radicalizado cuando regresó a Ouahigouya hace un año después de pasar una década estudiando en una escuela coránica en la ciudad occidental de Nouna. Mientras él estaba en la escuela, ella no tuvo contacto con su hijo, excepto por llamadas telefónicas ocasionales.

Se suponía que su reunión del año pasado sería el comienzo de una nueva vida juntos, dijo.

“Estábamos pensando en construir una vida común y vivir juntos en alegría. Se casaría y construiría una casa. Desafortunadamente, no tuvimos esa oportunidad”, lamentó la mujer de 52 años.

Vestida con un velo largo con brazaletes plateados a juego en cada brazo, se iluminaba cada vez que hablaba de la vida de su hijo y los sueños que tenían, pero rápidamente se tornaba sombría cuando recordaba su muerte.

Adama, un niño enérgico, aprendió a caminar incluso antes de gatear y siempre fue innovador, jugando a imaginarse con sus hermanos menores.

Después de regresar a Ouahigouya, vivió con su abuela. Pero cada vez que Adama la visitaba, dijo su madre, se quedaban despiertos durante horas hablando sobre su vida como niña y sus planes para el futuro. Quería ser imán y educar a la gente, dijo.

Lo recordó estudiando el Corán, a menudo a la luz de las velas por la noche e interrogando a los vecinos sobre sus enseñanzas, siempre agarrando su rosario blanco.

La última vez que la madre de Adama lo vio fue en octubre, cuando pasó varias semanas en su casa. Cuando se fue, ella le advirtió que tuviera cuidado porque la situación se había vuelto peligrosa y que nunca se alejara de la casa de su abuela.

Cuando hablaron por última vez en febrero, poco antes de que lo mataran, estaban haciendo planes para reunirse para la festividad musulmana del Ramadán.

La familia de Adama ha tenido demasiado miedo de visitar su tumba, preocupada por ser atacada por las fuerzas de seguridad.

“Si hubiera vivido mucho, estoy seguro de que habría ayudado a desarrollar nuestra comunidad”, dijo su madre. “Se habría convertido en imán para enseñar a la gente a ser buenos musulmanes. Habría ayudado a la gente a vivir junta y habría apoyado a los necesitados”.