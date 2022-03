Solidaridad alemana ante guerra en Ucrania

Berlín.- A quince días del inicio de la guerra en Ucrania, 24 de febrero, el número de refugiados que llega Alemania aumenta día con día. La capital alemana, Berlín, se ha convertido en el centro de ayuda por parte de voluntarios y familias que llegan a la estación central de trenes de Berlín (Berlin Hauptbahnhof) a ofrecer ayuda.

En la estación de trenes hay pancartas en inglés, ucraniano, ruso y alemán que indican los lugares donde se ofrece comida, bebidas calientes y agua, ropa, productos de limpieza, alimentos para mascotas, así como también señalamientos para emplear transporte que podría llevarlos a otras ciudades.

Numerosos voluntarios portan chalecos amarillos y corren de un lado a otro ante la emergencia de refugiados que llegan constantemente. Hay también familias alemanas ofreciendo un cuarto en su departamento para una o dos personas que lo necesiten.

Lejos de casa

Lara, maestra proveniente de Yuzhnoukrainsk, espera junto con su familia y su perro en la estación de tren, luego de un viaje de 6 días. La primera etapa del viaje fue llegar en carro a la frontera entre Polonia y Ucrania, para después tomar un tren de Polonia a Berlín. “Nosotros teníamos mucho miedo, porque en nuestra ciudad hay una planta nuclear y al ver que los rusos ya dispararon con tanques de guerra a la planta nuclear de Zaporizhzhia, todos estábamos en riesgo. Fue horrible”, dice Lara.

La planta nuclear de Zaporizhzhia es la más grande en Europa.

Ahora el plan de Lara y sus familiares es viajar a Múnich, donde los espera un conocido que ofreció hospedarlos. “Se trata de una familia que conocemos y ellos nos hablaron y dijeron: Tienes que venir para acá, no te puedes quedar en Ucrania”, dice Lara. Desafortunadamente su hijo de 36 años y esposo de 61 años tuvieron que quedarse en Ucrania, ya que los hombres de entre 18 y 60 años no tienen permitido dejar el país. “Ellos no tenían la opción de huir, ellos tenían que quedarse para luchar en la guerra”.

La mayoría de los ucranianos que llegan a Alemania son mujeres y niños, quienes huyen de la guerra y buscan un lugar donde vivir y tener seguridad.

Pese a la crítica situación, Lara espera regresar algún día a Ucrania y dice sentirse agradecida de ser bien recibida en Alemania. “La gente ha sido muy amable”, dice Lara con una sonrisa.

Por su parte, Sergei, estudiante de 16 años, también llegó el jueves a Berlín. El joven dejó en su ciudad de origen Dnipró a su padre, que se quedó en la ciudad para cuidar a los abuelos y también para luchar por su país. Dnipró se ubica en la parte oriental de Ucrania, a orillas del río Dniéper.

Sergei está muy preocupado por la invasión rusa, “Yo solo puedo decir que Vladimir Putin es un psicópata, inició la guerra contra mi país. La situación es muy problemática, muchos de mis amigos van a tener que huir del país porque sus casas fueron bombardeadas y muchos niños están muriendo”, dice Sergei en un excelente inglés.

Más tarde él partirá junto con su hermano a Ulm donde lo espera un conocido que lo puede hospedar y buscará, como muchos ucranianos, regresar a su país cuando la guerra termine.

Estar aquí y ayudar

Numerosos voluntarios de todas las edades llegan diariamente a la estación central de trenes de Berlín, la iniciativa solidaria por parte de alemanes y extranjeros ha sido organizada de manera espontánea en grupos de Telegram y WhatsApp, así como también por parte de organizaciones no gubernamentales.

Markus, uno de los voluntarios berlineses, vive en Potsdam y actualmente trabaja en Berlín en un hotel, el jueves llegó a la estación central de Berlín para ayudar a quien lo necesitara.

"Hoy es mi primer día como voluntario, llegué hace dos horas. Pensé que lo mínimo que podía hacer era estar aquí y ayudar. Huir de tu país por una guerra es algo que nunca quisiera experimentar, por eso estoy aquí, para ayudar a los demás”.

De acuerdo con la agencia de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ACNUR, dos millones de ucranianos han huido de sus hogares para buscar seguridad en países vecinos.

"Con el número de personas que huyen aumentando cada día, Ucrania podría convertirse en la mayor crisis de refugiados de Europa de este siglo”, según ACNUR.

Ante el aumento del número de refugiados provenientes de Ucrania a Berlín, la alcaldesa gobernadora de Berlín, Franziska Giffey, ha solicitado urgentemente la ayuda del gobierno federal.