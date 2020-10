Sólo van a audiencia migrantes con bajo IQ: Trump

Reforma

Washington.- Durante el último debate presidencial de cara a su reelección, el Mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que los únicos inmigrantes que regresan a sus audiencias después de ser atrapados y liberados tienen "muy bajo IQ".

El mandatario aseguró que, bajo la política conocida como "catch and release" ("atrapar y soltar") sólo un uno por ciento de las personas que son arrestadas por autoridades migratorias, y luego liberadas dentro del país, regresaban a sus audiencias.

Aunque, según The Washington Post no es posible conocer la estadística definitiva, un estudio de la universidad de Syracuse señala que cerca del 99 por ciento de los solicitantes de asilo (incluyendo aquellos que no fueron detenidos) regresan a las cortes.

"Un asesino viene, un violador viene, una persona mala viene, debemos liberarla en nuestro país y luego decirles que regresen, Menos de un por ciento de la gente regresa. Y le decimos que venga en un año o dos años o tres años y les decimos que les abriremos un caso", señaló Trump en el debate.

"Sólo los muy... odio decirlo, pero los de menor IQ son los que regresan", afirmó el Mandatario.

Con ello, el Presidente defendió que haya buscado terminar con esta práctica migratoria.

Por su parte, el vicepresidente Joe Biden criticó la política de "Permanecer en México" que obliga a los solicitantes de asilo en EU a esperar a la fecha de sus audiencias en México.

"Este es el primer Presidente que busca que quienes piden asilo esperan en otro país", dijo Biden.