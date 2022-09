Son Hispanos Triunfadores

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Premio se otorga desde hace 21 años

En el marco de la celebración del mes de la Herencia Hispana, la organización McDonald’s reconoció con el Premio Triunfadores 2022 a seis miembros de la comunidad asentada en el condado de El Paso por sus destacados éxitos profesionales y ayuda desinteresada a la comunidad en las diferentes disciplinas que practican.

Con la asistencia de miembros y líderes comunitarios, el presidente de la organización Richard Castro entregó a cada uno de los homenajeados el galardón que los acredita como triunfadores de la edición 2022.

En esta edición los ganadores fueron tres educadores, un empresario y dos funcionarios públicos: Rommy Sáenz Hawkins, en arte y entretenimiento; Frank Spencer III, en negocios; Iliana Holguín, comisionada del Precinto 3, en servicio a la comunidad; José O Rivera, maestro, en Educación; Tommy González, administrador de la ciudad, y Lourdes Echegoyen, académica de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

“Estamos orgullosos del programa de McDonald’s Triunfadores y ahora estamos reconociendo a seis miembros de nuestra comunidad que han tenido mucho éxito en sus profesiones pero también que tienen un historial de estar envueltos en la comunidad”, dijo Richard Castro, propietario de 26 restaurantes de comida rápida en la región.

Manifestó que estos distinguidos profesionistas se han enfocado en servir y sobre todo devolver un poco de lo mucho que les ha dado esta comunidad de muchas formas: “su tiempo, sus recursos, su conocimiento, y por ello es que estamos orgullosos y nos da mucho gusto el poder reconocerlos”.

“Muy emocionada pero no me siento que este premio sea sólo mío, esto le pertenece al equipo que ha trabajado conmigo durante años, la gente que me ha ayudado, que me ha enseñado tanto y por supuesto a todos los estudiantes”, dijo Lourdes Echogoyan, instructora de STEM en la Universidad de Texas en El Paso y originaria de Venezuela, que llegó a esta ciudad en 1978.

Manifestó que a lo largo de su carrera ha recibido algunos reconocimientos, pero éste es especial por tres razones: el primero, por darle el premio a una persona que no es de la región; segundo, por dárselo una comunidad que la recibió con los brazos abiertos; y tercero, por darle el honor por el trabajo que realiza y por el cual tiene mucha pasión al ayudar a los estudiantes a tener éxito.

A su vez Tommy González, administrador de la Ciudad, al igual que Iliana Holguín, dijo que como servidor público este galardón le representa un gran honor porque viene de la comunidad.

“Trabajamos por la comunidad cada día y queremos crecer y mejorar por lo que sí tiene valor especial es un gran honor porque el trabajo que estamos haciendo es para ellos”.

A su vez, el maestro José O. Rivera, catedrático de la UTEP, al igual que sus compañeros, mostró humildad y orgullo al recibir el premio de manos de Richard Castro y ante los asistentes agradeció el reconocimiento.

“Recibir este premio es por algo que estamos haciendo por la comunidad y estamos muy orgullosos de la escuela, de la universidad y de la comunidad, que necesita ayuda y nosotros estamos para ayudarlos”, apuntó.

Manifestó que en su caso fue distinguido por poner una clínica para vacunar a pacientes de las diferentes áreas de la ciudad después de haber calificado con base en los criterios establecidos por la institución.

Tras agradecer al personal y estudiantes de Farmacia participantes en el proyecto dijo sentirse contento de haber sido parte, porque es importante para él como educador moverse para proveer soluciones de situaciones de salud que tiene la comunidad.

En su intervención destacó la importancia que tiene la familia, “es una de las razones que yo creo que nosotros estamos aquí en El Paso, nos ayudamos unos a otros porque creemos en la comunidad y la comunidad empieza con su familia inmediata, la cual tenemos que cuidarla y también a la comunidad, dijo el nativo de Puerto Rico.

Castro manifestó que ésta es la entrega número 21 que se tiene con el programa y el objetivo es continuar tal y como empezó hace más de dos décadas.

“Tuve la idea de hacer este esfuerzo y este tipo de programa de McDonald’s Triunfadores para reconocer éxitos de las personas que son leyendas en nuestra comunidad”, dijo Castro, cuya filosofía de vida y de McDonald’s es “estar envueltos en la comunidad y la pasión mía es impulsar la educación y programas de la educación porque son el futuro y de ahí van a venir los triunfadores”, resaltó.

