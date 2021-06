Son rusos los que hackearon la Loteria Nacional

La Lotería Nacional se ha convertido en la última víctima de Avaddon, un grupo de hackers de origen ruso con un historial de más de 170 empresas infectadas. El ciberataque a la institución mexicana tuvo lugar hace dos semanas, pero esta no lo ha admitido hasta el lunes. “Se detectó una sustracción de información en el área administrativa de Lotería Nacional, antes Pronósticos Deportivos, por parte de delincuentes que operan a nivel internacional”, apunta el comunicado. Entre los datos robados se encuentran documentos financieros, legales y de recursos humanos, así como contratos firmados desde 2009 hasta ahora. Los hackers también tienen en su poder información sobre un caso de acoso sexual dentro de la compañía.

Este tipo de ataque, conocido como ransomware, se trata de un secuestro de información, equipos y servidores; a cambio de recuperar el control, los delincuentes piden un rescate. En este caso, los hackers están chantajeando a Lotería Nacional con hacer públicos los documentos comprometidos si no pagan en los próximos cinco días. Hasta el momento no se ha revelado la cuantía económica exigida, pero según un documento del Centro de Ciberseguridad Australiano por este tipo de ciberataques se suele pedir alrededor de 0,73 bitcoins, que se traduce en 40.000 dólares, unos 800.000 pesos mexicanos.

Hiram Camarillo, director de Seguridad de la Información en Seekurity, fue quien dio la voz de alarma la semana pasada. Los hackers habían difundido el ciberataque en su blog, ubicado en la deep web (la llamada internet profunda, a donde no llegan los buscadores regulares). Adjuntaron como pruebas correos internos y capturas de pantallas de contratos, reuniones y pagos. Durante días, la institución mexicana no hizo comentarios. Y los delincuentes insistieron: “Aparentemente la empresa no entiende la seriedad de esta situación y quiere esconder el hecho de que fueron hackeados y robamos datos de sus servidores”.

“Tenemos muchos datos confidenciales como casos de acoso sexual, incidentes desagradables y mucha suciedad asociada a vuestra compañía. Si continuáis mintiendo a todo el mundo y no os ponéis en contacto con nosotros, estamos listos para sorprender a todos los que sigan las noticias”, amenazó Avaddon en su última actualización. Mientras el contador sigue en rojo y bajando: quedan cinco días y unas horas para que filtren la información. (Con información de El País)